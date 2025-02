Los cuentos de Humberto de La Calle Lombana sobre Séfora Bedoya Guachucal

El excongresista Humberto de La Calle Lombana ha publicado libros de no ficción como "Revelaciones al final de una guerra" (Debate, 2019) y "Memorias dispersas" (Debate, 2021). También, la novela "La inverosímil muerte de Hércules Pretorius" (Ediciones B, 2023). Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

El fatal encuentro de Séfora y la lora

Esta historia imaginaria ha tomado elementos de la realidad, en particular el recuento de la muerte de Séfora Bedoya Guachucal. Sus tempestades interiores no fueron conocidas por el autor. No obstante, en memoria de Séfora y, por respeto a su tragedia y a la de su familia, todos los nombres, lugares e indicios han sido encubiertos con una pátina de ficción.

Capitulito 1

Eran los confines de la ciudad. Luego de las casitas de ladrillo a la vista (por falta de plata, no porque se vieran más...