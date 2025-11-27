Los cuentos del premio nobel Rudyard Kipling en traducción de Héctor Abad Faciolince

La edición de los cuentos de Kipling incluye prólogo y epílogo del traductor que es el escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, así como ilustraciones de Helena Pérez. Foto: Cortesía Alfaguara y Mauricio Alvarado

Nota del traductor:

Casi todos los cuentos reunidos en este volumen fueron publicados inicialmente en revistas. Esas primeras publicaciones, que salieron entre 1897 y 1902, ayudan a entender algunos detalles particulares del libro. Kipling encabezó el primer cuento publicado con estas palabras:

«Algunos cuentos hay que leerlos en silencio, y otros se prestan más a que se cuenten en voz alta. Algunos cuentos solo son apropiados para mañanas lluviosas, y otros para largas tardes calurosas, cuando uno está echado al aire libre. Otros...