El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Los cuentos del premio nobel Rudyard Kipling en traducción de Héctor Abad Faciolince

El sello editorial Alfaguara acaba de publicar “Los cuentos como son”, una recopilación de historias maravillosas, escritas por el clásico autor de “El libro de la selva”, a quien en 1907 se le concedió el Premio Nobel de Literatura.

Redacción cultural
27 de noviembre de 2025 - 03:00 p. m.
La edición de los cuentos de Kipling incluye prólogo y epílogo del traductor que es el escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, así como ilustraciones de Helena Pérez.
Foto: Cortesía Alfaguara y Mauricio Alvarado

Nota del traductor:

Casi todos los cuentos reunidos en este volumen fueron publicados inicialmente en revistas. Esas primeras publicaciones, que salieron entre 1897 y 1902, ayudan a entender algunos detalles particulares del libro. Kipling encabezó el primer cuento publicado con estas palabras:

«Algunos cuentos hay que leerlos en silencio, y otros se prestan más a que se cuenten en voz alta. Algunos cuentos solo son apropiados para mañanas lluviosas, y otros para largas tardes calurosas, cuando uno está echado al aire libre. Otros...

Por Redacción cultural

