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El Magazín Cultural
07 de abril de 2026 - 03:33 p. m.

Los espectáculos más destacados que dejó la segunda edición del FIAV

El Festival Internacional de Artes Vivas cerró su segunda edición con más de 125.000 asistentes dentro y fuera de Bogotá. Aquí hicimos un repaso por algunas de las obras que se pudieron disfrutar durante los días del evento y que marcaron la pauta para futuros encuentros culturales en el país.

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Santiago Gómez Cubillos

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Valentina Matiz Bernal

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