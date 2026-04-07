Los espectáculos más destacados que dejó la segunda edición del FIAV
El Festival Internacional de Artes Vivas cerró su segunda edición con más de 125.000 asistentes dentro y fuera de Bogotá. Aquí hicimos un repaso por algunas de las obras que se pudieron disfrutar durante los días del evento y que marcaron la pauta para futuros encuentros culturales en el país.
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