Los ganadores de los Critics Choice Awards 2023

La película "Pinocho", de Guillermo del Toro, ganó el premio a Mejor película animada. “Es una película antigua que hicimos nueva. Por suerte, nos rechazaron todos los estudios, por eso duramos 15 años. La animación es una gran herramienta para lograr distintos objetivos. Con paciencia, haremos que se entienda que nunca hubo una mejor generación de animadores”, dijo Del Toro al recibir el premio. Foto: Netflix

Esta es la lista de ganadores a los premios concedidos por la Broadcast Film Critics Association en reconocimiento a la excelencia en logros cinematográficos. Los premios son seleccionados por los más de 600 miembros que completan la Asociación Critics Choice y se entregan en una ceremonia en el Fairmont Century Plaza Hotel en Los Ángeles.

Mejor actriz de serie limitada o película para televisión

Amanda Seyfried, The Dropout (Hulu)

Mejor película extranjera

RRR (India) (Variance Films)

Mejor actor de reparto en serie dramática

Giancarlo Esposito – Better Call Saul (Netflix)

Mejor actriz de reparto en serie dramática

Jennifer Coolidge – The White Lotus (HBO Max)

“Esto se vuelve cada vez mejor. Soy de todos lados. Gracias a las personas que están allá fuera. Para quien haya perdido las esperanzas, no se termina hasta que se termina”, dijo al recibir el premio.

Mejor actor de reparto en miniserie

Paul Walter Hauser – Black Bird (Apple TV+)

Mejor actriz de reparto en miniserie

Niecy Nash-Betts – Dahmer- Monster

Mejor actor de reparto en serie de comedia

Henry Winkler – Barry (HBO Max

Mejor actriz de reparto en serie de comedia

Sheryl Lee Ralph – Abbott Elementary (Star+)

Premio See Her award

La activista por la igualdad racial y comunidad LGBTIQ, e ícono de la música con cho nominaciones a los premios Grammys, Janelle Monáe, ganó el reconocimiento See Her award.

Mejor actor de reparto

Ke Huy Quan – Todo en todas partes al mismo tiempo (A24): “Si no hubiera sido por los críticos y los periodistas, mi historia hubiera sido distinta. No solo ayudan las audiencias a hablar sobre la película, sino a saber quién era yo realmente”.

Mejor actriz de reparto

Angela Bassett – Pantera Negra: Wakanda por siempre

Mejor vestuario

Ruth E. Carter – Pantera Negra: Wakanda por siempre (Marvel Studios)

Mejor actor en miniserie

Daniel Radcliffe – Weird: The Al Yankovic Story (The Roku Channel)

Mejor película animada

Pinocho, de Guillermo del Toro (Netflix)

“Es una película antigua que hicimos nueva. Por suerte, nos rechazaron todos los estudios, por eso duramos 15 años. La animación es una gran herramienta para lograr distintos objetivos. Con paciencia, haremos que se entienda que nunca hubo una mejor generación de animadores”.

Premio a la trayectoria

Jeff Bridges

”La razón por la que estoy aquí es mi padre. Amaba actuar y me aconsejó ser actor para vivir varias vidas y contar muchas historias. La familia con la que me crie siempre me apoyó. Mi madre fue lo mejor que pudo haber tenido un actor. Estuve en muchas películas y agradezco esa gran familia. Contar historias es un privilegio que tenemos como actores”, dijo Bridges al recibir el premio.

Mejor actor en serie de comedia

Jeremy Allen White – El oso (Star+)D’Pharaoh Woon-A-Tai – Reservation Dogs (Star+)

Mejor actriz en serie de comedia

Jean Smart – Hacks (HBO Max)

Mejor serie - Comedia

Abbott Elementary (Star+)

Mejor actor en serie dramática

Bob Odenkirk – Better Call Saul (Netflix)

Noticia en desarrollo*

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖