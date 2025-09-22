No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Los índices de libros prohibidos por la Iglesia (III)

Las primeras reacciones de la Iglesia contra la Reforma Protestante y el saqueo de Roma de 1527 estuvieron encaminadas a prohibir los libros y las publicaciones que divulgaran ideas de Martín Lutero, Juan Calvino y sus seguidores.

Fernando Araújo Vélez
Fernando Araújo Vélez
22 de septiembre de 2025 - 07:00 p. m.
Si alguien tenía en su casa un libro protestante, y sobre todo, una biblia traducida al alemán o al francés, o a cualquier idioma distinto al latín, al griego o al hebreo, era condenado a prisión.
Si alguien tenía en su casa un libro protestante, y sobre todo, una biblia traducida al alemán o al francés, o a cualquier idioma distinto al latín, al griego o al hebreo, era condenado a prisión.
Foto: Brendan Stephens / Unsplash

En Francia, los reyes Francisco I y Enrique II firmaron sendos edictos para crear un sistema de represión ideológica, conocida como la “cámara ardiente”, según el cual se reglamentaba el pago de un tercio de la fortuna de quienes leían o tenían libros protestantes a los delatores, una práctica que llevó a falsas acusaciones y a un lucrativo y oscuro negocio que se extendió luego por Italia, España e Inglaterra.

Poco a poco, e inmersos en el fragor de los odios, y también de los temores, millares de los franceses que vivieron en el siglo XVI...

