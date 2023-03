Los jueces también son “homo ludens”

La plataforma Horizon Workrooms fue la encargada de darle vida a la primera audiencia en el metaverso en Colombia. Foto: Tribunal Administrativo del Magdalena.

En las últimas semanas, dos jueces de Colombia han utilizado la inteligencia artificial y el metaverso para emitir decisiones y celebrar una audiencia. “Urge alfabetización digital de los jueces”, “no reconocer cuál es el problema a resolver resulta en un desperdicio de recursos humanos y económicos”, “¿y qué hay de la inmediación?”, “¿cómo se asegura la legitimación de las partes?”. A raíz de estas actuaciones, solo han surgido preguntas y críticas. Sí, antes se instaba a la rama Judicial a abrazar la tecnología, pero no así. Si no hay eficiencia, si no hay seguridad, para qué utilizar la tecnología.

No me voy a detener en cuestiones jurídicas que no caben en este artículo, aunque, si me preguntan, no creo que haya ningún inconveniente de ese tipo si se decide celebrar una audiencia inicial en el metaverso; entre eso y una videollamada no veo ninguna distinción. Más bien, me voy a concentrar en lo que las críticas han dejado de lado: la razón por la cual, en primer lugar, los jueces decidieron dar ese paso. Y no, no fue para hacer más eficiente la justicia. Lo hicieron por instinto, pues el primer instinto del ser humano es el del juego.

Le sugerimos leer: “El silencio voraz” o la palabra “como un agujero en todo el cuerpo”

El juego existe incluso desde antes que los humanos. Los animales, como los humanos, juegan y siempre han jugado. La diferencia entre una y otra especie es tan solo la complejidad de esta actividad. Johan Huizinga estudió este instinto animal y encontró el juego en la religión, la poesía, el arte e incluso en la guerra. Los ritos y sacrificios a los dioses, la música que surge a través de las palabras, los rituales que enaltecen la disciplina y la valentía antes de una batalla. Todo ello no hace parte de la vida ordinaria, crea un orden absoluto y distinto al de la realidad y, en especial, no se realiza con un interés material, no hay ganancia que se pueda derivar del juego.

Esos dos jueces, como un poeta entre el viento y las flores amarillas y olas que van y vienen al ritmo de una melodía que solo él puede entender, como un soldado marchando al ritmo de los compases de sus compañeros, entraron en un juego. Uno decidió acudir a un oráculo, como antes lo hacían los griegos luego de largos peregrinajes. Así como antes esperaban la respuesta de sacerdotisas, el juez esperó la respuesta de algo que aún hoy no comprende del todo. La segunda jueza celebró una audiencia en un universo alterno, transformando a las partes y a sí misma en otros seres, asumiendo la misma función que tenían aquellos que, en su momento, utilizaron pelucas. En efecto, la peluca del juez es más que una mera reliquia de vestimenta profesional anticuada; funcionalmente, tiene estrechas conexiones con las máscaras danzantes de los salvajes. Transforma al usuario en otro ser. La audiencia jurídica es en esencia, entonces, un juego con sus propias reglas, turnos, vestimenta e incluso “sistema de batalla”, con la única diferencia de que, en lugar de usar peluca, ahora se usa un avatar que cumple la misma función.

Así que, a pesar de las críticas, las dudas y los comentarios negativos, algo nos ha dejado el uso de la inteligencia artificial y del metaverso en la rama Judicial: si alguna vez la tecnología ayuda a hacerla más efectiva, será porque, primero, ayudó a demostrar por qué somos Homo sapiens y también homo ludens.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖