El Magazín Cultural
Un recorrido guiado por “El país de Guillermo Cano”

Como parte de los homenajes al exdirector de El Espectador, la Biblioteca Nacional lanzó una colección de tres volúmenes dedicados a su legado. Cada uno está enfocado en diferentes facetas de su vida y obra, desde la más profesional hasta la más personal.

Santiago Gómez Cubillos
14 de diciembre de 2025 - 01:00 p. m.

La leyenda en la que se convirtió la vida de Guillermo Cano Isaza arrancó cuando, recién salido del colegio, se fue derecho para la redacción de El Espectador. De la mano de su padre Gabriel y su tío Luis, el entonces futuro director entró a las filas del periódico desde abajo y con la idea de aprender el oficio en movimiento, con todo lo que eso implicaba. Así empezó una vida que parecieron muchas más, porque además de periodista fue apasionado de las corridas de toros y el fútbol, le interesaba el cuidado del medio ambiente, el fomento de...

Por Santiago Gómez Cubillos

Santiago Gómez Cubillos

Periodista apasionado por los libros y la música. En El Magazín Cultural se especializa en el manejo de temas sobre literatura.
