Un recorrido guiado por “El país de Guillermo Cano”

La leyenda en la que se convirtió la vida de Guillermo Cano Isaza arrancó cuando, recién salido del colegio, se fue derecho para la redacción de El Espectador. De la mano de su padre Gabriel y su tío Luis, el entonces futuro director entró a las filas del periódico desde abajo y con la idea de aprender el oficio en movimiento, con todo lo que eso implicaba. Así empezó una vida que parecieron muchas más, porque además de periodista fue apasionado de las corridas de toros y el fútbol, le interesaba el cuidado del medio ambiente, el fomento de...