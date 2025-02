“Los nombres de Feliza”, una recomendación literaria del Sec. de Cultura de Bogotá

El Vademécum: un recetario sobre el arte y la cultura. Foto: El Espectador

Lecturas

“Los nombres de Feliza” (2025), recomendación literaria de Santiago Trujillo, Secretario de Cultura de Bogotá

Sinopsis: El 8 de enero de 1982, la escultora colombiana Feliza Bursztyn murió en un restaurante de París. Tenía cuarenta y ocho años. En el momento de su muerte repentina la acompañaban su marido y cuatro amigos. Uno de ellos, el escritor Gabriel García Márquez, publicó días después un artículo que incluía tres palabras en apariencia simples, pero misteriosas en el fondo: «Murió de tristeza». Juan Gabriel Vásquez parte de esas palabras para investigar en la vida secreta o desconocida de una mujer extraordinaria. Feliza Bursztyn se enfrentó siempre a la sociedad en la que le tocó vivir. Hija de una pareja de judíos expatriados en Colombia, artista revolucionaria en un tiempo de revoluciones políticas, mujer de espíritu libre en un mundo que desconfiaba de la libertad de las mujeres, llevó una existencia que puso en escena las grandes tensiones del siglo XX y, sobre todo, el deseo de ser dueña de sí misma.

Lector(a): “Este es el último libro que he leído de uno de mis escritores favoritos, Juan Gabriel Vázquez. Tuve la oportunidad de conversar con él en el colegio Felisa Bursztyn sobre lo que significó para las artes colombianas y, en general, para la sociedad de Bogotá, la vida de Felisa. Además, me parece que el título no solo retrata esa Bogotá de los años 50, 60 y 70, ni solo el valor de la amistad y cómo se construyen el arte, la sensibilidad, la visión de país y ciudad a través de las conversaciones con los amigos, sino que también, de alguna manera, cuenta la cruzada épica de una mujer libertaria, revolucionaria, absolutamente transformadora de una gran cantidad de prejuicios que tenía esta sociedad y que supo vencer con ironía, con una timidez poderosamente creativa, pero sobre todo con una obra escultórica emblemática que hoy todos debemos celebrar. Los nombres de Felisa es, sin lugar a dudas, una gran novela de este gran escritor, y la recomiendo a ojos cerrados”, Santiago Trujillo.

Autor: Juan Gabriel Vásquez

Género: Filosofía

En Cartelera

“Flow” (2024)

Sinopsis: El gato es un animal solitario, pero cuando su hogar es devastado por una gran inundación, encuentra refugio en un barco habitado por varias especies y tendrá que trabajar en equipo con ellas a pesar de sus diferencias.

Reseña: “Flow presenta un constante cuestionamiento en cada acto, pues, aunque no parece pasar gran cosa, se están desenvolviendo muchas acciones que son metáforas simbolizadas por sus personajes, en un mundo que se transforma a sí mismo y no busca defenderse de los destructores humanos, acompañado por la maravillosa música compuesta por su director Gints Zilbalodis y por el músico y compositor Rihards Zalupe”. Lea el texto completo aquí.

Director: Gints Zilbalodis

Género: Animación

Dónde ver: Cine Colombia, Cinemanía, Cinemark, Procinal

Conclave (2024)

Sinopsis: Tras la inesperada muerte del sumo pontífice, el cardenal Lawrence es designado como responsable para liderar uno de los rituales más secretos y antiguos del mundo: la elección de un nuevo Papa. Cuando los líderes más poderosos de la Iglesia Católica se reúnen en los salones del Vaticano, Lawrence se ve atrapado dentro de una compleja conspiración, a la vez que descubre un secreto que podría sacudir los cimientos de la Iglesia.

Director: Edward Berger

Género: Drama

Dónde ver: Cine Colombia, Cinemanía, Cinemark, Procinal

“Anora” (2024)

Sinopsis: Una estríper americana de ascendencia rusa se casa con el hijo de un oligarca ruso que está estudiando en Nueva York, pero la familia del chico la considera una prostituta y envía a unos matones para convencer a la pareja de que anulen el matrimonio.

Reseña: “En su personaje principal se encapsula toda la magia, contradicción, inocencia, y vulnerabilidad de la historia. “Anora” es la muestra de un personaje femenino construido como si se tratara de una escultura. Baker se fijó en todos los detalles, es sólido como una piedra, pero su presencia es delicada. Es una joya coronada por un diamante, Mikey Madison. La actriz toma el personaje y lo vuelve una mujer de carne y hueso frente a nuestros ojos. Desde el primer instante es arrolladora”. Lea la reseña completa aquí.

Director: Sean Baker

Género: Cómedia/Drama

Dónde ver: Cine Colombia, Cinemanía, Cinemark, Procinal

“Nightbitch” (2024)

Sinopsis: “Una mujer (Amy Adams) hace una pausa en su carrera para ser ama de casa y mamá, pero pronto su nueva vida doméstica da un giro surrealista”.

Reseña: “No pasa mucho tiempo tras el arranque cuando “Nightbitch” nos muestra el camino singular por donde nos llevará. La madre comienza a sentirse ahogada, odia las actividades de otras madres lactantes, le aburre hablar con ellas, desprecia esos juegos con niños y cantos infantiles. Al llegar a casa, le parece ridículo el resto de su rutina, comandada por las exigencias de su bebé. Pero todo eso que piensa y que vemos se mantiene contenido, solo aparece en sus pensamientos imaginando que lo expresa a su niño, esposo, conocidos y vecinos cuando le preguntan cómo va”. Lea la reseña completa aquí.

Director: Marielle Heller

Género: Comedia/Drama

Dónde ver: Disney +

En Escena

El Teatro Colón reabre sus puertas en 2025

Después de ocho meses de mantenimiento de rutina, el Teatro Colón de Bogotá reabre sus puertas como epicentro de la actividad cultural en Colombia. Durante este período, se llevaron a cabo tareas de conservación, incluyendo el cambio de tapetes, la revisión de humedades o la aplicación de capas de pintura. Su reapertura oficial será el 25 de febrero, dando inicio a una temporada de grandes espectáculos con La “Vorágine”, una ópera inspirada en la icónica novela de José Eustasio Rivera.

Esta ópera ofrece una nueva mirada a un género tradicionalmente vinculado a Europa, destacando una perspectiva latinoamericana sobre la exploración, la selva y la lucha por la supervivencia. Su estreno en el Colón marcará el cierre del ciclo “Vorágine Expandida” del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, con el cual se conmemoraron los 100 años de la novela a través de diversas creaciones escénicas. Las funciones serán el 25 y 27 de febrero, y el 1 y 2 de marzo.

Festival Góspel de la Candelaria 2025

Desde la Alcaldía Local de La Candelaria, con el apoyo de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño - FUGA, el esperado evento Festival Góspel de La Candelaria, promete una jornada llena de música, espiritualidad y fiesta en la ciudad, este sábado 22 de febrero de 2025, desde la 1:00 p.m. en el Muelle de la FUGA. La Entrada será libre hasta completar aforo.