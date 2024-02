Los Óscar vs. los premios del mundo

Juan Carlos Lemus ha escrito para medios como "Rolling Stone" y "Playboy". / Antonio Castello

¿Cómo llegó a participar de los miembros votantes para los Golden Globes?

Pertenezco a la agremiación de críticos de Bogotá, que se llama CBCine, y el año pasado, cuando los Golden Globes se abrieron realmente a ser universales, o al menos terrenales, fui uno de los jurados colombianos.

¿Para los Golden Globes qué elementos calificaron?

Tocaba ver muchas películas, más o menos unas 200 o más, unas cuantas series de televisión... La mayoría son en inglés, pero hay también europeas, asiáticas y hay muy pocas latinas o africanas. Todavía les falta mucha inclusión a los Golden Globes. Después de ver esas películas, sencillamente uno tiene que calificar. Decir cuáles son las 10 mejores películas o series, mejor actriz, etcétera. De eso seleccionan las que más votos tuvieron y uno vuelve a votar.

¿Cuáles son los elementos más importantes en una película?

Como usualmente el tiempo es corto, entre una hora y media y tres horas, para mí es muy importante que quitándole la música y solo viendo los labios moviéndose pueda entenderla. No son solamente una colección de imágenes bonitas y tomas bien hechas.

Estamos en temporada de premios, ¿qué significa que haya tantos y tan seguidos?

Eso siempre ha sido así. El tema es que ahora, como estamos mucho más interconectados, nos enteramos de que hay premios en Italia, Francia e Inglaterra, y cada país tiene sus galardones con su propia academia. Desde hace mucho hemos empezado a sentir que los Óscar son los “premios del mundo”, pero cada industria audiovisual fuerte tiene su propia ceremonia.

¿Por qué es importante que existan estas ceremonias y premios?

A todos nos gusta que nos reconozcan, que nuestros nombres aparezcan en alguna cosa que hayamos hecho y los compañeros vean eso. Creo que esa es la razón por la que a la gente le gusta que sus colegas le den la palmadita en la espalda y luego quede para que todo el mundo lo vea.

¿Cómo cree que los premios han cambiado la forma de acercarnos al cine?

Pienso que ahora estamos siendo bombardeados por la entrega de los Goya, los Bafta, entre otros, y estamos ahí siguiéndoles el paso. Pero siento que hay una desconexión con lo que, a mi manera de ver, es lo realmente importante y donde está el pulso del cine, que son los festivales. De ellos es de donde salen las propuestas que llegan a ceremonias como los Óscar. Ojalá esto lleve a que la gente se interese en conocer más sobre los festivales latinoamericanos.

¿Cuáles son las propuestas nuevas que se hacen desde los festivales?

Es difícil, porque casi no hay cambios. Siento que el cine se ha vuelto un poco conservador. No es fácil encontrar cosas nuevas en la forma de la cinematografía. Puede que haya historias que conmuevan un poco más y cuenten historias diferentes, pero para mí en el cine tiene que entenderse la diferencia entre cómo se muestran las imágenes o el uso de los sonidos y la historia.

Hay un comentario sobre los premios: “Los mismos premiándose entre ellos”...

Por ejemplo, en los Golden Globes son una serie de periodistas, pero en las academias es un grupo de gente que pertenece a ese gremio, como los directores gringos que se premian entre ellos. Es un galardón de cada sector, eso nació y sigue siendo así. Pasa lo mismo con los actores. Puede que ahora la gente se esté dando cuenta de lo que hay detrás, y es una movida de marketing gigante, pero eso también es parte del juego.

¿Qué opina del “lobby” que se hace para lograr una nominación?

Es el mismo asunto de que las películas tienen que vender, y es muy diferente promocionar una cinta cuando tiene un Óscar a cuando no. Poner, por ejemplo, el logo de la Palma de Oro en el cartel es llevar gente a verla. Por eso también mencionan cuántos Óscar o nominaciones tiene un actor. Poniéndolo cínicamente, acabamos girando alrededor del dinero.

¿Y en cuanto a la televisión?

La historia es mucho más larga, los personajes se desarrollan más, hay diferentes cosas. Tengo que decir que casi siempre llego tarde a las series porque no me gusta en lo que se han convertido, que es realmente una fábrica de hacer galletas, sacan por montones todo el tiempo, uno queda colgado a veces. Prefiero verlas cuando definitivamente la historia se acabó. En este caso, para los Golden Globes, tuve que ver varias y pues me gusta que sean intensas, que cuenten algo, que no caigan en tanto cliché.

¿Cuál es una serie que haya marcado su vida?

Cuando era pequeño había una serie llamada Zafiro de Acero, de la BBC de Londres, eso me marcó. También Alfred Hitchcock Presenta, por esa serie leí una colección de cuentos que él hizo, me interesé por el cine que él hizo y que eso me abrió la cabeza a muchas otras cosas.

¿Cómo desarrolló su interés por el cine y lo audiovisual?

A mis tíos y a mi papá les gustaba mucho ir a ver películas y eran consumidores bestiales de cine, cada ocho días me llevaban y era extraño porque yo era un niñito entrando a películas muy tarde. Ellos me llevaban todos los viernes y luego tenía este tío que tenía un alquiler de películas, iba allá y sacaba películas. Ese fue el origen.