Los oscuros secretos de Isaac Newton (El teatro de la historia)

Versión de la Piedra Filosofal dibujada por Issac Newton. Foto: Tomada de The Newton Project

Como pocos personajes en la historia de la ciencia, Newton disfrutó en la última etapa de su vida de una amplia admiración y respeto de sus contemporáneos. En 1727, fue sepultado en la abadía de Westminster, de Londres; un honor que no había tenido hasta entonces ningún hombre de ciencia. Su merecida reputación no tiene relación alguna con sus predicciones astrológicas ni con su fascinación por las ciencias ocultas. El pronóstico newtoniano del fin de los tiempos en el siglo XXI no fue el resultado de deducciones matemáticas como las que...