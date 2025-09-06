No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Los perfiles de Londoño: Antonio Caballero, el alacrán alado

Fue conocido como analista político. En realidad hizo mucho más: escribió crónicas taurinas elegantes y geométricas, ensayos sobre esa fiesta de los sentidos que es la buena cocina, entrevistó y encuelló a varias celebridades literarias, hizo de la historia un ejercicio de opinión y miró con mil ojos las grandes obras de la pintura clásica.

Redacción Cultura
06 de septiembre de 2025 - 03:20 p. m.
Antonio Caballero es uno de los mejores ensayistas de la historia del género. Es el que más goce, datos reveladores, conjeturas originales y buena prosa me ha regalado. Y conste que he leído a los mejores: Borges, Steiner, Harari, Chesterton, François Jacob… En las líneas que siguen trataré de explicar en qué consiste «el factor Caballero», tocando apenas su vida privada, de la que conozco muy poco.

Lo conocí cuando visitó mi taller de mi taller de escritura en Cali. Lo invitó su condiscípulo del Gimnasio Moderno, el arquitecto Benjamín Barney.

