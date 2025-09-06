Los perfiles de Londoño: Antonio Caballero, el alacrán alado

Antonio Caballero - Escritor - periodista Foto: CRISTIAN GARAVITO / EL... - Cristian Garavito/ El espectador

Antonio Caballero es uno de los mejores ensayistas de la historia del género. Es el que más goce, datos reveladores, conjeturas originales y buena prosa me ha regalado. Y conste que he leído a los mejores: Borges, Steiner, Harari, Chesterton, François Jacob… En las líneas que siguen trataré de explicar en qué consiste «el factor Caballero», tocando apenas su vida privada, de la que conozco muy poco.

Lo conocí cuando visitó mi taller de mi taller de escritura en Cali. Lo invitó su condiscípulo del Gimnasio Moderno, el arquitecto Benjamín Barney.

E...