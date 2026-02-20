Los perfiles de Londoño: breve historia del cinismo

Pintura de Diógenes el perro, atribuida a Giovan Battista Langetti. Foto: Archivo particular

El cinismo puede entenderse de dos maneras: la primera es la desvergüenza ostentosa, la actitud del que se jacta de sus infamias, o que pretende justificarlas con excusas ridículas. La segunda es más interesante: es el valor de confesar nuestras debilidades para llamar la atención sobre nuestros instintos más ruines. Es una confesión entre humilde y provocadora. En este segundo sentido, el cinismo es un caso particular de la ironía, la figura que encierra un mensaje subliminal opuesto al mensaje explícito del texto (ejemplo: la humildad del...