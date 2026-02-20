Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Los perfiles de Londoño: breve historia del cinismo

Los aforismos de los cínicos han estimulado el pensamiento filosófico de una manera extraordinaria. Aquí repasamos algunos de sus mejores momentos.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Julio César Londoño
Julio César Londoño
20 de febrero de 2026 - 11:42 p. m.
Pintura de Diógenes el perro, atribuida a Giovan Battista Langetti.
Pintura de Diógenes el perro, atribuida a Giovan Battista Langetti.
Foto: Archivo particular

El cinismo puede entenderse de dos maneras: la primera es la desvergüenza ostentosa, la actitud del que se jacta de sus infamias, o que pretende justificarlas con excusas ridículas. La segunda es más interesante: es el valor de confesar nuestras debilidades para llamar la atención sobre nuestros instintos más ruines. Es una confesión entre humilde y provocadora. En este segundo sentido, el cinismo es un caso particular de la ironía, la figura que encierra un mensaje subliminal opuesto al mensaje explícito del texto (ejemplo: la humildad del...

Julio César Londoño

Por Julio César Londoño

Conoce más

Temas recomendados:

Filosofía antigua

Diógenes, El Cínico

Grecia

Los Cínicos

El Renacimiento

La Ilustración

La Revolución Industrial

Aforismos griegos

Nicolás Maquiavelo

El fin justifica los medios

Erasmo de Rotterdam

Francisco de La Rochefoucauld

Óscar Wilde

Millôr Fernandes

Emil Cioran

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.