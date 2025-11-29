Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Los perfiles de Londoño: una furia plástica

Política hasta la médula, nunca panfletaria, Doris Salcedo crea obras que tienen la solemnidad de un acto litúrgico, la concisión del símbolo y la belleza de un teorema.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Julio César Londoño
Julio César Londoño
29 de noviembre de 2025 - 11:08 p. m.
Doris Salcedo al recibir una medalla en la ceremonia de premiación del 35 Praemium Imperiale en Tokyo, Japan, en noviembre de 2024. EFE/EPA/FRANCK ROBICHON
Doris Salcedo al recibir una medalla en la ceremonia de premiación del 35 Praemium Imperiale en Tokyo, Japan, en noviembre de 2024. EFE/EPA/FRANCK ROBICHON
Foto: EFE - FRANCK ROBICHON

Hacer un perfil sobre Doris Salcedo no es fácil por dos razones: su obras pueden ser tan bellas como Palimpsesto, un desierto que llora, o tan crípticas como una mesa con una pata entablillada (quizá una metáfora de un hospital pobre), o como las 240 sillas que colgó en la fachada del Palacio de Justicia en un aniversario de la infausta toma, o como la inmensa sábana con la que amortajó la Plaza de Bolívar en octubre de 2016, luego del plebiscito por la paz. La otra razón es ella misma, su carácter. Doris es muy celosa de su vida...

Julio César Londoño

Por Julio César Londoño

Conoce más

Temas recomendados:

Doris Salcedo perfil

Palimpsesto

Fragmentos

La Grieta

Memoria

Migrantes

Artistas plásticos colombianos

PremiumEE

 

MARIO BERRIO(jbw8b)Hace 54 minutos
Como escritor, Londoño es un mal economista, como economista Londoño es un mal escritor. Qué artículo tan mal escrito, tan enredado. Un completo galimatías. Huerfanito Londoño con siete hermanitos que le permitirán leer (se vé que no le aprovechó), antes de "escribir" revise la época que los historiadores serios llaman la "violencia". Ciertamente 1958 ya no estaba dentro de ese período.
MARIO BERRIO(jbw8b)Hace 1 hora
Otra comunista caviar que se solaza vendiendo mal al país en el exterior para obtener pingües ganancias que incrementan su ya inflado bolsillo y su sobrevalorado ego.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.