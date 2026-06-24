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“Los prisioneros, biografía de una amistad”: las memorias de Claudio Narea

El guitarrista chileno habló sobre la nueva edición de este libro que hace un recorrido por su vida, las tensiones con sus compañeros de banda y su amor por la música.

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Micaela Abigail Chiliquinga Sánchez
Micaela Abigail Chiliquinga Sánchez
24 de junio de 2026 - 05:58 p. m.
Claudio Narea durante la Feria del Libro de Bogotá 2026.
Claudio Narea durante la Feria del Libro de Bogotá 2026.
Foto: Sergio Arévalo

En los años ochenta, las canciones de una banda chilena se convirtieron en himnos de resistencia contra la dictadura y contra las formas convencionales de hacer música.

Claudio Narea, Jorge González y Miguel Tapia marcaron un antes y un después con Los Prisioneros, revolucionando la escena del rock chileno. Su historia ha estado atravesada tanto por logros como por polémicas, y cada integrante tiene su propia versión de los hechos que los llevaron a la fama y, más tarde, a su separación.

Claudio Narea, exguitarrista de la banda, relata sus...

Micaela Abigail Chiliquinga Sánchez

Por Micaela Abigail Chiliquinga Sánchez

Comunicadora social y profesional de Estudios Literarios de último semestre de la Pontificia Universidad Javeriana. Apasionada por la gestión cultural, el sector editorial y la literatura latinoamericana.mchiliquinga@elespectador.com
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