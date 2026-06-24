“Los prisioneros, biografía de una amistad”: las memorias de Claudio Narea

Claudio Narea durante la Feria del Libro de Bogotá 2026. Foto: Sergio Arévalo

En los años ochenta, las canciones de una banda chilena se convirtieron en himnos de resistencia contra la dictadura y contra las formas convencionales de hacer música.

Claudio Narea, Jorge González y Miguel Tapia marcaron un antes y un después con Los Prisioneros, revolucionando la escena del rock chileno. Su historia ha estado atravesada tanto por logros como por polémicas, y cada integrante tiene su propia versión de los hechos que los llevaron a la fama y, más tarde, a su separación.

Claudio Narea, exguitarrista de la banda, relata sus...