Los saltos de fe de Dostoievski (Obras inconclusas XI)

En “Vida de un gran pecador”, Fédor Dostoievski pretendía narrar la conversión de un hombre que había bajado hasta lo más profundo y sucio de la condición humana, pero por algunos recuerdos y sucesos extremos, había comprendido que la redención era posible, como le ocurrió a él.

Fernando Araújo Vélez
Fernando Araújo Vélez
21 de noviembre de 2025 - 06:00 p. m.
Retrato de Fiódor Dostoyevski (que nació en Moscú el 11 de noviembre de 1821 y murió en San Petersburgo el 9 de febrero de 1881).
Foto: Vasily Perov

Con el pasar de los años, de su vida y su obra, Fédor Dostoievski fue cambiando de parecer con respecto a una posible salvación de los rusos. En los años de 1840 se consideraba socialista, y hacía parte de un grupo subversivo que se reunía todas las semanas, sobre todo para planear el futuro. Uno de los textos míticos en aquellos encuentros clandestinos de los integrantes del círculo de Petrashevski era una carta que le había escrito el crítico e historiador Visarión Bielinski a Nikolái Gógol en 1847 en la que proponía una reforma social en...

