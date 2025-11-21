Los saltos de fe de Dostoievski (Obras inconclusas XI)

Retrato de Fiódor Dostoyevski (que nació en Moscú el 11 de noviembre de 1821 y murió en San Petersburgo el 9 de febrero de 1881). Foto: Vasily Perov

Con el pasar de los años, de su vida y su obra, Fédor Dostoievski fue cambiando de parecer con respecto a una posible salvación de los rusos. En los años de 1840 se consideraba socialista, y hacía parte de un grupo subversivo que se reunía todas las semanas, sobre todo para planear el futuro. Uno de los textos míticos en aquellos encuentros clandestinos de los integrantes del círculo de Petrashevski era una carta que le había escrito el crítico e historiador Visarión Bielinski a Nikolái Gógol en 1847 en la que proponía una reforma social en...