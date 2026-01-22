“García Lorca era el príncipe de los gitanos y ya sabes lo que con él hicieron”: Neruda

El 14 de septiembre de 1973, Neruda le había dictado a su esposa, Matilde Urrutia, las primeras líneas de “Confieso que he vivido”, que había empezado a escribir más de cincuenta años antes, y que dejaría inconclusa.
“Busquen, busquen no más, capitán. Aquí hay una sola cosa peligrosa para ustedes”, le dijo Pablo Neruda al capitán y jefe del operativo que buscaba armas, refugiados o lo que fuera en su casona de Isla Negra. “¿Qué cosa?”, le preguntó el oficial. Neruda lo miró de arriba abajo y le respondió: “La poesía”. Aquella mañana, incrustada en el calendario del día 14 de septiembre de 1973, le había dictado a su esposa, Matilde Urrutia, las primeras líneas de “Confieso que he vivido”, que había empezado a escribir más de cincuenta años antes, y que...
