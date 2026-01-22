Logo El Espectador
“García Lorca era el príncipe de los gitanos y ya sabes lo que con él hicieron”: Neruda

Los últimos meses de su vida, Pablo Neruda estuvo concentrado en tratar de seguir los tratamientos para superar un cáncer que lo había invadido y en escribir sus memorias, “Confieso que he vivido”, pero sobre todo, estaba preocupado por la situación de Chile, que explotó el 11 de septiembre del 73 con el golpe de Estado a Salvador Allende.

22 de enero de 2026 - 08:16 p. m.
“Busquen, busquen no más, capitán. Aquí hay una sola cosa peligrosa para ustedes”, le dijo Pablo Neruda al capitán y jefe del operativo que buscaba armas, refugiados o lo que fuera en su casona de Isla Negra. “¿Qué cosa?”, le preguntó el oficial. Neruda lo miró de arriba abajo y le respondió: “La poesía”. Aquella mañana, incrustada en el calendario del día 14 de septiembre de 1973, le había dictado a su esposa, Matilde Urrutia, las primeras líneas de “Confieso que he vivido”, que había empezado a escribir más de cincuenta años antes, y que...

