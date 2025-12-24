Carlos Franco Esguerra: “La lectura es uno de los actos más revolucionarios que puede haber”

En la actualidad, Carlos Franco Esguerra, autor de "Ángel Eléctrico", es director académico de la Maestría en Escrituras Audiovisuales de la Universidad del Magdalena. Foto: Archivo particular

Ángel Eléctrico es un libro de cuentos sobre gente del común: un cajero de banco, un empresario de dudosa moral, una ama de casa, que buscan y encuentran cómo sobrevivir en la selva de cemento, en el caos del mundo contemporáneo y en el orden que pretendemos darle.

Los personajes del libro, al principio un poco confundidos, arrojados a la vida como todos, encuentran maestros insospechados que les enseñan puertas de escape a lo que los atormenta.

El libro está atravesado por la ternura; por una mirada crítica ante los problemas sociales...