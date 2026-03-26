Luces, cámara y comunidad: la historia del cine comunitario en Colombia

La exposición “Luces, cámara y comunidad” estará abierta al público hasta el 24 de mayo en el Museo Nacional. Foto: Lina Rozo / Ministerio de las Culturas

Al calor de la olla comunitaria, entre las voces del barrio y con una cámara en mano, diversas comunidades han encontrado en el cine una forma de resistir a la violencia. “Luces, cámara y comunidad” es una exposición del Museo Nacional que reúne experiencias, fotografías y momentos clave de más de tres décadas de historia del cine comunitario en Colombia.

Pero, ¿qué es el cine comunitario? De acuerdo con Daniel Bejarano, líder de la Estrategia Nacional de Cine Comunitario del Ministerio de las Culturas, los Artes y los Saberes, es una...