Luciérnagas para reafirmar el arte como acto de resistencia

La exposición “Threshold” compuesta de materiales de construcción, luces y pinturas hace alusión a la oscuridad generada por el abuso de poder. Foto: Julián Rodríguez

Todo comenzó con una pérdida. Antes de montar “Threshold”, Giovanni Paolo Randazzo vio desaparecer 10 años de trabajo. Le robaron el disco duro donde guardaba los registros de su vida entera: imágenes, fotos, documentales y proyectos. Lo que parecía una catástrofe se convirtió en un punto de partida. Sin archivos, sin acumulación, el artista decidió construir la exposición en tiempo real con lo que quedaba, con lo que podía surgir del vacío. De ese accidente nació la que considera una de las muestras más coherentes y frescas de su carrera,...