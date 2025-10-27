Logo El Espectador
El Magazín Cultural
Luciérnagas para reafirmar el arte como acto de resistencia

La más reciente exposición del instalador Giovanni Paolo Randazzo se expone hasta el 15 de noviembre, en Bogotá. Una muestra que plantea el arte como acto de resistencia silenciosa frente a los discursos dominantes.

Mariana Álvarez Barrero
28 de octubre de 2025 - 01:00 a. m.
La exposición “Threshold” compuesta de materiales de construcción, luces y pinturas hace alusión a la oscuridad generada por el abuso de poder.
Foto: Julián Rodríguez

Todo comenzó con una pérdida. Antes de montar “Threshold”, Giovanni Paolo Randazzo vio desaparecer 10 años de trabajo. Le robaron el disco duro donde guardaba los registros de su vida entera: imágenes, fotos, documentales y proyectos. Lo que parecía una catástrofe se convirtió en un punto de partida. Sin archivos, sin acumulación, el artista decidió construir la exposición en tiempo real con lo que quedaba, con lo que podía surgir del vacío. De ese accidente nació la que considera una de las muestras más coherentes y frescas de su carrera,...

Periodista de la Universidad del Rosario. Apasionada por la agenda global, la literatura y la economía. Además, presentadora de Moneygamia, formato audiovisual de finanzas fáciles de El Espectador.malvarez@elespectador.com
