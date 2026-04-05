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Luis Noriega: “Reírme de mí mismo es clave. Desconfío de la gente que se toma muy en serio”

El autor habló sobre la nueva edición de “Donde mueren los payasos”, una parodia sobre la política mundial y el hambre de poder.

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Santiago Gómez Cubillos
Santiago Gómez Cubillos
05 de abril de 2026 - 11:12 p. m.
Luis Noriega también es autor de libros como "Iménez" (2011), con el que ganó el Premio UPC de Ciencia Ficción, y "Mediocristán es un país tranquilo" (2014), con el que quedó como finalista del Premio Nacional de Novela.
Luis Noriega también es autor de libros como "Iménez" (2011), con el que ganó el Premio UPC de Ciencia Ficción, y "Mediocristán es un país tranquilo" (2014), con el que quedó como finalista del Premio Nacional de Novela.
Foto: Alejandra Chaparro

Cuando Luis Noriega le preguntó a su esposa qué opinaba sobre su nuevo libro, ella fue sincera con él: “Si antes habías tenido problemas para publicar, este sí que no va a publicártelo nadie”. Con esas palabras de aliento, se animó a presentarlo a una editorial y ahora, casi quince años después de su publicación original, Penguin Random House estrenó la tercera edición de esta novela cuyos protagonistas son un líder autoritario y un payaso de restaurante.

“Donde mueren los payasos” cuenta la historia de “un país corrupto e impotente...

Santiago Gómez Cubillos

Por Santiago Gómez Cubillos

Periodista apasionado por los libros y la música. En El Magazín Cultural se especializa en el manejo de temas sobre literatura.@SantiagoGomez98sgomez@elespectador.com
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