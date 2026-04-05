Luis Noriega: “Reírme de mí mismo es clave. Desconfío de la gente que se toma muy en serio”

Luis Noriega también es autor de libros como "Iménez" (2011), con el que ganó el Premio UPC de Ciencia Ficción, y "Mediocristán es un país tranquilo" (2014), con el que quedó como finalista del Premio Nacional de Novela.
Foto: Alejandra Chaparro
Cuando Luis Noriega le preguntó a su esposa qué opinaba sobre su nuevo libro, ella fue sincera con él: “Si antes habías tenido problemas para publicar, este sí que no va a publicártelo nadie”. Con esas palabras de aliento, se animó a presentarlo a una editorial y ahora, casi quince años después de su publicación original, Penguin Random House estrenó la tercera edición de esta novela cuyos protagonistas son un líder autoritario y un payaso de restaurante.
“Donde mueren los payasos” cuenta la historia de “un país corrupto e impotente...
Por Santiago Gómez Cubillos
Periodista apasionado por los libros y la música. En El Magazín Cultural se especializa en el manejo de temas sobre literatura.@SantiagoGomez98sgomez@elespectador.com
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