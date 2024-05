Lula y Trump le dan una dimensión política al Festival de Cannes (Opinión)

En Cannes se presentan filmes sobre Donald Trump y Lula Da Silva. Uno es una historia de ficción y el otro protagoniza un documental. Foto: El Espectador

Los presidentes de Brasil y EE.UU., dos de los mandatarios más polémicos de la región, han sido motivo de debates en la 77° edición del Festival de Cannes. Luiz Inácio Lula Da Silva y Donald Trump, son el objeto de estudio de los cineastas Oliver Stone, en el documental Lula, y de Ali Abbasi en The Apprentice, protagonizada por Sebastian Stan y Jeremy Strong.

Abbasi, director de origen iraní afincado en Suecia y que hace dos años compitió por la Palma de oro con Holy Spider, se concentra en el surgimiento e inicios de la figura que conocemos hoy, del ambicioso hijo de bienes raíces, quien encontró su mano derecha en Roy Cohn, su “sensei”, fallecido en 1986 y a quien se le puede adjudicar cualquier adjetivo negativo por delante y todos le describirían a la perfección. Aún sigue muy presente en el ámbito político-económico de EE.UU., tal y como se ha visto en los actuales procesos judiciales al expresidente republicano.

A juzgar por la película de Abbasi, escrita por Gabriel Sherman, y por lo que hemos visto a lo largo de estos últimos años, Trump aprendió y superó todas y cada unas de las lecciones de Cohn: Atacar y atacar; no admitir nada, negarlo todo; insistir en que has ganado y no admitir la derrota.

La ficción que cuenta Abassi, desde ya con una amenaza de demanda de parte del equipo jurídico de Trump, llega en año electoral. Que se use como concientización, o como una inspiradora historia de superación pasando por encima de cadáveres; ya lo dirá el tiempo y la inteligencia de los espectadores.

Stone, encandilado

Con Lula, presentado en la sección “Proyecciones especiales”, Stone una vez más se centra en un político latinoamericano, como ya lo hizo con Fidel Castro, Hugo Chávez, Cristina y Néstor Kichner, Evo Morales y Rafael Correa. Lula, sin embargo, es un animal político diferente.

Quizás lo que más resalta esta vez con el elegido presidente de Brasil, es que es mucho más comedido en las alabanzas, a pesar de que el realizador de 77 años coquetea con el deslumbramiento: una cosa que ya vimos con sus otros trabajos acerca de los políticos latinos.

Stone se encandila con la luz de Lula, pero no le impide dejar de ver y tocar los temas que le conciernen por muy oscuros, escabrosos y peliagudos que sean. Es posible que la co-dirección con el debutante, Rob Wilson, le haya dado el balance necesario en un trabajo como este, que varios periodistas brasileros han valorado como instructivo.

Stone, en su rol de entrevistador y narrador, hurga en los humildes orígenes del fundador del Partido de los Trabajadores (PT), de su trayectoria política, de su vida personal, así como de su encarcelamiento y retorno a la contienda presidencial, y al unísono cuenta la reciente historia de Brasil.

Como también, ¡no faltaba más!, sale a colación las relaciones entre ese país y EE.UU. “Aunque no lo creas”, le dice jocoso da Silva a Stone, “fueron más productivas con George Bush que con Obama”. Para luego quitarle hierro a esa frase, achacándole la frustrada relación a la inexperiencia de Obama, aunque más adelante se indigna por el caso de las escuchas ilegales del coloso del norte al gigante del sur – durante el segundo mandato de Obama -, un espionaje en toda regla practicado en todos los sectores económicos brasileros. “Entre naciones amigas eso no se hace”, concluye Lula.

Luiz Inácio Lula da Silva es un viejo lobo de la política que llegó a ella a través del sindicalismo, de espaldas al comunismo y de la mano del socialismo, que tomó las riendas del país. “El primer presidente que nació y creció en la miseria”, dice él mismo en el documental, que fue acusado y encarcelado por corrupción como resultado del caso Lava Jato, dándole paso a Jair Bolsonaro, contesta sin tapujos las preguntas y sin asomo de reservas en mostrar al hombre detrás del cargo político.

La exploración de dos polémicos presidentes en el Festival de Cannes le da una dimensión política a la cita cinematográfica, porque no todo es glamour de alfombra roja.