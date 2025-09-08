Lutero como inspirador del individualismo (IV)

Martín Lutero nació en 1483 en Eisleben, en la actual Alemania, por aquel entonces parte del Sacro Imperio Romano. Foto: Getty Images

La compra y venta de indulgencias, la holgazanería de los monjes, la poca autoridad de los jerarcas y su ignorancia no eran en el fondo lo que quería combatir Martín Lutero, sino la teología en sí misma. Por un lado, consideraba que la venta de salvaciones liberaba al pecador de las penitencias que debía cumplir, pero no del pecado, pues en todo aquel proceso hacía falta un acto de contrición, que aquel que cometiera un pecado se arrepintiera en lo más profundo de su ser de su acto para no volver a caer en su falta. De allí se desprendía otra...