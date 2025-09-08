No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Lutero como inspirador del individualismo (IV)

Los postulados y los actos de Lutero enardecieron al pueblo de Sajonia en varios niveles, y en la segunda década del siglo XVI se sucedieron dos revueltas que cambiaron a Europa para siempre: la de los nobles, y la del campesinado y los anabaptistas. De alguna manera, por ellas y por Lutero, su motivador, los seres humanos comenzarían a ser cada vez más conscientes de su individualidad y de sus derechos.

Fernando Araújo Vélez
Fernando Araújo Vélez
08 de septiembre de 2025 - 07:00 p. m.
Martín Lutero nació en 1483 en Eisleben, en la actual Alemania, por aquel entonces parte del Sacro Imperio Romano.
Martín Lutero nació en 1483 en Eisleben, en la actual Alemania, por aquel entonces parte del Sacro Imperio Romano.
Foto: Getty Images

La compra y venta de indulgencias, la holgazanería de los monjes, la poca autoridad de los jerarcas y su ignorancia no eran en el fondo lo que quería combatir Martín Lutero, sino la teología en sí misma. Por un lado, consideraba que la venta de salvaciones liberaba al pecador de las penitencias que debía cumplir, pero no del pecado, pues en todo aquel proceso hacía falta un acto de contrición, que aquel que cometiera un pecado se arrepintiera en lo más profundo de su ser de su acto para no volver a caer en su falta. De allí se desprendía otra...

Fernando Araújo Vélez

Por Fernando Araújo Vélez

De su paso por los diarios “La Prensa” y “El Tiempo”, El Espectador, del cual fue editor de Cultura y de El Magazín, y las revistas “Cromos” y “Calle 22”, aprendió a observar y a comprender lo que significan las letras para una sociedad y a inventar una forma distinta de difundirlas.fernando.araujo.velez@gmail.com
Conoce más

Temas recomendados:

Martín Lutero

Reforma protestante

Renacimiento

Ideas de Peter Watson

Historia

Alemania

Premium EE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar