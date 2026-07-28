Murió el periodista colombiano Plinio Apuleyo Mendoza a los 94 años

Plinio Apuleyo Mendoza, autor de "Aquellos tiempos con Gabo", "Cinco días en la isla", "Años de fuga", entre otros. Foto: Agencia EFE

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El periodista, escritor y diplomático colombiano Plinio Apuleyo Mendoza falleció hoy a los 94 años. Nacido en Tunja en 1932, Apuleyo dejó un legado literario entre cuentos, novelas y libros de no ficción.

La noticia de su muerte comenzó a ser difundida por redes sociales. El expresidente Álvaro Uribe Vélez envió un mensaje de condolencias a su familia a través de su cuenta de X. “Murió Plinio Apuleyo Mendoza, un ser excepcional, el periodista, el escritor, el humanista, el liberal, el crítico, el soldado de la democracia, el defensor de los soldados. Soy deudor de su apoyo de tantas horas. Patricia, hermanas, familia estimada, siempre gracias”, escribió.

Plinio Apuleyo Mendoza estudió ciencias políticas en la Universidad de la Sorbona en París. Se desempeñó como primer secretario de la Embajada de Colombia en Francia, aunque también encontró su llamado en la escritura. Fue hijo del abogado Plinio Mendoza Neira y a los 15 años publicó su primer libro titulado “Primeras palabras” (1946).

Además de su cargo en Francia, Apuleyo se desempeñó en varios cargos en diferentes embajadas. En 2002, fue nombrado embajador de Colombia en Portugal, durante el gobierno de Uribe. Más allá de sus cargos diplomáticos,

En 1979, ganó el Premio de Novela Plaza y Janés con la obra Años de fuga. Sin embargo, desde 1974 ya publicaba cuentos. Una de sus obras más conocidas es el libro de conversaciones con García Márquez, “El olor de la guayaba”.

Su amistad y cercanía con el autor de “Cien años de soledad” son de las más recordadas. “En la crónica ‘Un boom llamado García Márquez’, yo cuento mi primera impresión de García Márquez. Lo conocí en un café y él le hizo propuestas a la camarera y le puso la mano en el trasero. Y cuando se fue, Luis Villar Borda, quien me lo presentó, me dijo que era una lástima, que tenía talento pero era un caso perdido, porque no llegaba a clase y se emborrachaba. Al principio nos pareció un poco pedante. Y la segunda vez que lo vi fue en un café de París. El Espectador lo había mandado a Europa a cubrir un evento internacional y yo lo invité a la cena de Navidad donde Hernán Vieco, un amigo. Y Juana, la mujer de Vieco, me dijo: ‘¿Por qué trajiste a ese chico tan horrible?’. Y yo le pregunté por qué le parecía horrible y me dijo ‘apaga los cigarrillos en la suela del zapato’”, contó sobre el inicio de su amistad con García Márquez a la revista Bocas en 2012.

Apuleyo dirigió Semana entre 1982 y 1983, mientras que, al mismo tiempo, colaboraba en la Revista Libre. Además, trabajó en El Tiempo y ganó un Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar por su trabajo en el programa de televisión “Personajes”.

Su más reciente libro, “Postales de una vida”, fue publicado en 2021. En él compiló una serie de memorias, relatos y ensayos destacados, entre los lugares que más marcaron su vida, como Bogotá, Barranquilla, Boyacá, París, Roma, Lisboa, Moscú, Caracas y La Habana. Además, rememoró a las personas que dejaron huella en su vida, entre las que se encontraban: Gabriel García Márquez, Marvel Moreno, Fernando Botero, Camilo Torres, Pablo Neruda, Robert Graves, Rodrigo Lara Bonilla y Perón.

Durante ese año, el entonces presidente Iván Duque le otorgó la Orden de Boyacá, el máximo reconocimiento que entrega el Estado colombiano por su trayectoria que “llevó el nombre de Colombia en alto”. “Estamos ante uno de los grandes de la literatura, de los grandes del periodismo, de los grandes de la polémica política, no solamente en Colombia sino en América Latina. Y por eso, como presidente de la República, me complace, me honra entregarle esta merecida distinción de la Orden de Boyaca”, expresó entonces Duque.

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