Luzbeidy Monterrosa: la resistencia wayuú que llega a la Berlinale 2026

El cortometraje de Luzbeidy Monterrosa participará en la categoría Generation 14plus de la Berlinale. Foto: Jhojaddy Ramírez.

¿Qué pasa si un día dejamos de soñar? Esta fue la pregunta que impulsó a Luzbeidy Monterrosa, cineasta wayuú, a contar una historia que ha trascendido latitudes. El Festival de Cine de Berlín, también conocido como la Berlinale, anunció recientemente las producciones que serían incluidas en su 76.ª edición, la cual se realizará del 12 al 22 de febrero. Entre los proyectos seleccionados se encuentra el cortometraje Jülapüin Yonna, frase en wayuunaiki que significa “El sueño de danzar” y que fue dirigido por Monterrosa.

El corto narra la...