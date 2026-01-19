Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Luzbeidy Monterrosa: la resistencia wayuú que llega a la Berlinale 2026

El cortometraje de la cineasta indígena colombiana se presentará en febrero en uno de los festivales más importantes del séptimo arte.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Micaela Chiliquinga
19 de enero de 2026 - 10:47 p. m.
El cortometraje de Luzbeidy Monterrosa participará en la categoría Generation 14plus de la Berlinale.
El cortometraje de Luzbeidy Monterrosa participará en la categoría Generation 14plus de la Berlinale.
Foto: Jhojaddy Ramírez.

¿Qué pasa si un día dejamos de soñar? Esta fue la pregunta que impulsó a Luzbeidy Monterrosa, cineasta wayuú, a contar una historia que ha trascendido latitudes. El Festival de Cine de Berlín, también conocido como la Berlinale, anunció recientemente las producciones que serían incluidas en su 76.ª edición, la cual se realizará del 12 al 22 de febrero. Entre los proyectos seleccionados se encuentra el cortometraje Jülapüin Yonna, frase en wayuunaiki que significa “El sueño de danzar” y que fue dirigido por Monterrosa.

El corto narra la...

Por Micaela Chiliquinga

Conoce más

Temas recomendados:

Luzbeidy Monterrosa

Berlinale 2026

Festival de cine de Berlín

Pueblo wayuú

Cine indígena

Colombianos en la Berlinale

¿Qué es la Berlinale?

PremiumEE

 

CEHJ(93960)Hace 35 minutos
Felicitaciones por el cortometraje, suena muy interesante.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.