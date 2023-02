Magenta, un color extra espectral

El color magenta fue utilizado por los artistas fauvistas para sorprender a su audiencia. / Ilustración: Jonathan Bejarano Foto: Ilustración: Jonathan Bejarano

“Viva magenta es valiente e intrépido, un color palpitante cuya exuberancia promueve una celebración alegre y optimista, escribiendo una nueva narrativa”. Estas fueron las palabras con las que la empresa Pantone describió el color del año que eligieron para 2023. Con un video a blanco y negro que mostraba imágenes que hacen referencia a la pandemia y sus primeras etapas, para luego abrirse a un mundo de colores en el que esta mezcla de rojo, rosado y morado tomaba un papel protagónico, hicieron el anuncio. Este anuncio, que se hizo público el 5 de diciembre de 2022, no vino sin sus detractores, pues hay quienes argumentan que el magenta no existe o que no es un color real.