Magola entrevista a Boli: “Me gustaría llevar mis historias o dibujos al cine”

Bienvenido Boli, Ángel Boligán Corbo. Naciste en Cuba, pero vives en México hace ya 33 años. Has ganado 214 premios y menciones en concursos internacionales de caricatura, además de “La Catrina”, “La Vaca” de St. Just, y tres veces el premio nacional de periodismo de México.

Somos amigos desde hace muchos años y es un verdadero honor abrir esta serie de entrevistas con tu participación. Nunca te había preguntado algunos temas porque siempre estamos “trabajando”…

Si no hubieras sido caricaturista, ¿qué te hubiera gustado ser?

Me hubiera gustado tener el talento para ser músico y compositor, tocar la guitarra y expresarme componiendo melodías y canciones. (como buen cubano).

De tus dibujos, ¿cuál es el que más trabajo te ha costado hacer?

Como artistas reflejamos nuestro sentir, nuestra opinión a través de la sátira, la crítica y la empatía ante lo que vivimos como sociedad, pero también necesitamos expresar los sentimientos más desgarradores que vivimos en el seno de nuestras vidas y familias. Desahogar en imágenes la pérdida de familiares cercanos, en especial de mis padres, han sido los trazos más difíciles, y no precisamente por la realización.

Has viajado por todo el mundo de la mano de tus dibujos y de los premios ganados. Sé que eres una persona muy correcta y esta pregunta va a ser difícil de contestar, pero necesito que te mojes: ¿A qué lugar no volverías y por qué? ¿Y a cuál destino te mudarías sin dudarlo?

Sí, es realmente difícil de contestar y mojarme, pero no puedo dejar de ser correcto y honesto con la verdad, no puedo decir lo que no es. Después de repasar los lugares donde he estado, realmente volvería a todos, ninguno entra en la categoría de “no volver”. He tenido la suerte de estar en lugares maravillosos con gente maravillosa. Me mudaría sin dudarlo, por ejemplo, a Portugal.

Como caricaturista internacional famoso y reconocido, ¿qué poder te gustaría tener? ¿Qué evento te gustaría organizar que seguramente, por dinero o por falta de patrocinio, no puedes hacer ahora?

Me gustaría que el dinero deje de ser un obstáculo para aterrizar nuestros sueños, y poder invitar a caricaturistas de los cinco continentes a la Asamblea General de la ONU y, en las paredes laterales del recinto, colocar pantallas de gran formato donde se pueda apreciar en vivo la realización de sus dibujos de opinión sobre lo que los líderes del mundo están hablando en ese instante.

Maravillosa idea ojalá alguien la lea en El Espectador y se haga realidad... ¿Dónde te gustaría publicar o aparecer? En caso de ser televisión o cine, por ejemplo, hacer de extra en una película o protagonizarla, ser presentador de un programa, salir en la portada de X revista (tu foto o un dibujo tuyo).

Me gustaría llevar alguna de mis historias o dibujos al cine, en formato animado, corto o largometraje. Yo, como persona, me siento más cómodo sin los reflectores y en el anonimato físico.

¿Alguna vez pensaste ser pintor, escultor, o siempre ha sido la caricatura tu anhelo?

Desde muy joven, mi anhelo fue ser caricaturista, pues vengo de un pueblo cubano con una larga tradición en este arte (San Antonio de los Baños). Estudié Artes Plásticas y siempre he tenido la intención de, en algún momento de mi vida, poder experimentar en lienzos de mayor formato una fusión entre el dibujo y la pintura.

Gracias Magolita por abrirme las puertas de tu casa editorial El Espectador, para poder saludarte en tu cumpleaños y saludar a los colombianos, gente amable que me ha tratado muy bien cada vez que he podido visitar tu hermoso país.

