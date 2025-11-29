Magola entrevista a Dalcio: “me gustaría ver uno de mis libros convertido en una película”

Foto: Cortesía de Dalcio Machado

Bienvenido querido amigo; es una gran alegría contar con la presencia de un hermano de trazos como tú… Vamos directo al grano

¡Hola, mi querida Magola!

¿Si no hubieras sido caricaturista que te hubiera gustado ser?

Corredor de 100 metros.

Siempre me gustó practicar deportes de pequeño: fútbol, ​​voleibol, baloncesto. Jugaba bien, pero mi gran ventaja era la velocidad. A los 15 o 16 años, empecé a entrenar atletismo con un equipo de mi ciudad y progresé muy rápido. En pocos meses, corría los 100 metros en 11 segundos, ganaba medallas y ya soñaba con participar algún día en unos Juegos Olímpicos. Sin embargo, mi corta carrera deportiva terminó con una invitación para ilustrar libros para un importante grupo educativo. Por eso, entre mis mayores ídolos están nombres como Quino, Nine, Ziraldo, pero también Usain Bolt y Carl Lewis.

De tus dibujos, ¿cuál es el que más trabajo te ha costado hacer?

Normalmente, quien contempla la obra de un humorista gráfico espera reírse al ver sus dibujos. Sin embargo, existen caricaturas que abordan temas delicados como el hambre, la miseria e incluso la muerte. En tales casos, el humor suele dar paso a una crítica más ácida, contundente e incluso poética. Un tema recurrente en mis caricaturas es el trabajo infantil. Desafortunadamente, en Brasil hay más de 1,5 millones de niñas, niños y adolescentes en esta situación. Cuando realicé esta obra, que ganó el primer lugar en el Salón Internacional de Humor de Piracicaba, recuerdo haber investigado mucho y quedar completamente abrumado por esa tristeza. Mi emoción quedó plasmada en cada trazo.

Esta es la pregunta dura 😊 ¿Eres de verdad tan buena persona como pareces o hay un Dalcio diabólico que tienes controlado?

Magola, ¡eres muy perspicaz! Bueno, creo que es imposible ser completamente sincero en sociedad, expresar plenamente todos nuestros pensamientos y opiniones. La sinceridad siempre conlleva un riesgo; podemos herir e incluso perder a alguien al decir la verdad. Sin embargo, la sinceridad es una virtud muy importante. Si te pregunto si mi dibujo es bonito y me dices que no, si confío en ti, eso podría ayudarme a mejorar mi trabajo. Si me dices que es bonito, puede que no me hieras, pero perdería la oportunidad de evolucionar. Creo que todos nos enfrentamos a dilemas como ese tarde o temprano.

Como caricaturista internacional, famoso y reconocido, ¿qué poder te gustaría tener, qué evento te gustaría organizar y seguramente por dinero o por falta de patrocinio no puedes hacerlo ahora?

Sueño con tener algún día el dinero suficiente para crear un centro cultural con una enorme biblioteca de libros infantiles y cómics, una galería de arte con obras originales de grandes caricaturistas e ilustradores de libros infantiles de todo el mundo. El público tendría acceso gratuito, además de cursos y conferencias con artistas y escritores de renombre. Habría un premio anual para los mejores autores e ilustradores de literatura infantil. ¿Podrías ser nuestra primera oradora invitada, Magola?

Claro que sí, sería un honor... ¿Dónde te gustaría publicar o aparecer? En caso de ser televisión o cine, por ejemplo, hacer de extra en una película o protagonizarla, ser presentador de un programa, salir en la portada de X revista (tu foto o un dibujo tuyo)

Bueno, ya que me has dado la libertad de soñar, algún día me gustaría ver uno de mis libros infantiles convertido en una película de animación de Pixar, Laika, DreamWorks o Aardman…

Mi querida Magola, ha sido un placer responder a tus pertinentes preguntas. ¡Muchas gracias a ti, a todo el equipo y a los lectores del periódico El Espectador! ¡Muchísimas felicidades por tu cumpleaños 30! Siempre me fascinas con tu inteligencia, tu buen humor y tus críticas perspicaces. Saludos de tu fan brasileño (¡y no olvides decirle a Nani Mosquera que es una de las mejores artistas que conozco!) ❤️

