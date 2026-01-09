Magola entrevista a Davor: “la caricatura se ha convertido en mi único trabajo”

Foto: Cortesía de Davor

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Davor, tienes fama de ser un tipo demasiado serio, por la cara que pones siempre, pero luego en corto eres muy divertido. Bienvenido a nuestra salita de entrevistas.

Geográfica y culturalmente, Croacia siempre se ha situado entre Europa del Este y Europa Occidental, por lo que las caricaturas croatas tienen características tanto de Europa Occidental como de Europa del Este. En Occidente (considerado un mundo libre y democrático), además de las clásicas caricaturas de humor o de festivales y las caricaturas de retratos, las caricaturas políticas de periódicos también se desarrollaron rápidamente. En Europa del Este, en una época con poca libertad de expresión, se desarrollaron las caricaturas de festivales y de humor, por lo que los caricaturistas de los países de Europa del Este prestaron mucha más atención a las artes visuales.

Teniendo en cuenta que en Croacia organizamos uno de los festivales internacionales de caricatura más longevos y recibimos alrededor de 1.000 obras de todo el mundo cada año, puedo decir que el humor es universal y comprensible en todas partes del mundo. Me parece que el sentido del humor en Asia Oriental (China, Japón) es algo diferente.

Me dedico principalmente a las caricaturas de retratos y a menudo dibujo caricaturas por encargo de personas que no conozco basándome en fotos que recibo. Esto a veces es difícil, sobre todo si las fotos son malas y las personas no tienen rasgos pronunciados que se puedan resaltar. Sin embargo, lo más difícil para mí es crear este tipo de caricaturas cuando hay varias personas que necesitan combinarse en un todo, y, por supuesto, la similitud debe ser satisfactoria para cada una. Sin embargo, cuando lo consigo, la satisfacción final es mayor.

Hay unos 80 caricaturistas en Croacia y, por desgracia, solo 4 o 5 son mujeres. No sabemos por qué, pero observamos que ocurre lo mismo en muchos otros países. Por otro lado, en el campo de la ilustración (que es bastante similar a la caricatura), me parece que hay más ilustradoras que ilustradores. En los últimos años, dos mujeres han alcanzado un gran éxito y han captado la atención de los medios. Una es Tisja Kljaković Braić, pintora académica cuyo ascenso a la fama comenzó en redes sociales (Facebook) y rápidamente condujo a la publicación de dos libros de caricaturas que se encuentran entre los más vendidos en Croacia. La otra es Mila Lončar, quien ha caricaturizado a numerosas celebridades no solo en papel, sino también en muñecos de trapo, lo que también ha atraído considerable atención del público y los medios de comunicación.

Nuestra asociación se llama Sociedad Croata de Caricaturistas y fue fundada en 1985. Podemos presumir de que nuestros miembros han ganado más de 600 premios y reconocimientos internacionales hasta la fecha. Tras 12 años como presidente de la asociación, ahora soy el vicepresidente. Además de mis otras funciones, como representante de los caricaturistas croatas en FECO, participo activamente en la organización de la presentación internacional de caricaturas croatas. El presidente de nuestra asociación es Nikola Plečko. Es el caricaturista más famoso de Croacia, publica bajo el seudónimo de Nik Titanik en uno de los diarios croatas más leídos y es uno de los pocos que tiene esta oportunidad.

En Croacia, intentamos organizar tantas exposiciones como sea posible en diversas zonas del país, incluyendo pequeñas ciudades, y no solo en la capital, Zagreb. Consideramos esto especialmente importante, dado que las caricaturas tienen cada vez menos presencia en los medios impresos.

Como en todo el mundo, en Croacia existe una evidente crisis de los medios impresos. Esto también se ha reflejado en el número de viñetas publicadas, es decir, en el número de caricaturistas que publican viñetas a diario. Hoy en día, hay muy pocos en Croacia, por lo que los jóvenes que podrían heredar a los antiguos maestros de la viñeta no tienen muchas oportunidades de entrar en contacto con ella. Precisamente por eso organizamos numerosas exposiciones y, a menudo, talleres de viñetas para los más jóvenes interesados ​​en el dibujo. Durante años he publicado caricaturas en semanarios y diversas revistas, pero hoy me dedico casi exclusivamente a caricaturas de retratos. Este es un campo muy popular en Croacia en diversos formatos en los últimos años. Las caricaturas de retratos suelen encargarse como regalo de cumpleaños o para eventos similares, y a menudo se dibujan caricaturas rápidas (de 5 a 10 minutos) en diversos eventos concurridos.

Llevo 40 años haciendo caricaturas y desde hace tiempo ha pasado de ser una afición a un trabajo, uno de los dos que me permiten vivir. Soy ingeniero mecánico de profesión y trabajé para una gran empresa croata.

A veces me resultaba difícil compaginar mis obligaciones en la empresa, las relacionadas con el trabajo de nuestra asociación y el deseo de dibujar tantas caricaturas como fuera posible.

Desde que aproveché la oportunidad de jubilarme anticipadamente, la caricatura se ha convertido en mi único trabajo al que puedo dedicarme por completo.