Magola entrevista a Elena: “la caricatura cuenta otras realidades de formas más agudas”

Eres la ganadora del premio Catrina 2025 que entrega este fin de semana el Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta de la Universidad de Guadalajara, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara-México. ¡Felicidades!

Cuéntanos, ¿cómo recibiste la noticia? ¿Qué palabras te dijeron?

Gracias, Magola. Me enteré de este premio hace unos meses, pero hasta hace unos días se dio a conocer, en palabras de la organización: “Este es un reconocimiento al trabajo de humor gráfico, sin palabras, donde se abordan temas como igualdad de género, derechos humanos, libertad de expresión y ecología”. Lo recibo muy feliz y muy honrada. Cada premio impulsa también a trabajar más, así que seguiré dibujando sobre estos temas. Nos vemos en la FIL de Guadalajara, Magola.

Claro que sí, allí estaremos en las mesas redondas, Colombia tiene ya dos Catrinas de las tres entregadas a mujeres caricaturistas: Maitena, de Argentina, Nani y Elena. ¡Tenemos mucho que celebrar!

Justamente entrando en este tema, ¿crees que ser mujer caricaturista hoy por hoy es un reto?

Creo que ser caricaturista sin importar el género ya es un gran reto, y cada vez es más difícil, pues cada día somos más en este oficio y los medios impresos son cada vez menos… Ser mujer caricaturista, a veces es doble reto...

De tus dibujos, ¿cuál es el que más trabajo te ha costado hacer?

No recuerdo alguno en especial, pero puedo decirte que me cuesta dibujar bicicletas; he dibujado muchas y es una forma que olvido. También me cuestan un poco las fisonomías, pero me encanta dedicar tiempo a descomponer una cara.

Esta pregunta va a ser difícil de contestar, pero necesito que te mojes. ¿Has sentido alguna vez que estás en un oficio de hombres, y has sentido el Síndrome de la Impostora?

No he sentido que la caricatura sea un oficio de hombres. Cuando yo empecé éramos muy pocas, y también eran pocas las mujeres científicas o astronautas; creo que no se trata del oficio sino de un sistema que no abre fácil las puertas a las mujeres. Pero eso está cambiando y, cada vez más, las mujeres estamos en todas las profesiones y oficios.

El síndrome del impostor nos acompaña como el saltamontes que le habla a Pinocho y es incómodo… yo intento no responderle 🤣

Como caricaturista internacional famosa y reconocida, ¿qué poder te gustaría tener, qué evento te gustaría organizar y seguramente por dinero o por falta de patrocinio no puedes hacer ahora?

Sería genial tener un gran museo del humor que cuente nuestra historia en dibujos; la caricatura cuenta otras realidades de formas más agudas y sin filtros.

¿Dónde te gustaría publicar o aparecer? En caso de ser televisión o cine, por ejemplo, hacer de extra en una película o protagonizarla, ser presentador de un programa, salir en la portada de X revista (tu foto o un dibujo tuyo)

Yo soñaba con publicar en la portada del diario francés Le Monde y ya se cumplió ese sueño, ahora tengo el deseo de publicar en portada del New Yorker, eso sería genial.

¿Te has arrepentido en algún momento de dedicarte a esta profesión?

Cuando empecé tuve momentos muy difíciles, pues vivir del dibujo no es fácil, pero nunca me he arrepentido de dedicarme a este oficio de la ilustración y la caricatura; es algo que disfruto mucho.

¡Felicitaciones a Magola por sus 30 años y a su creadora, Nani, por su constante e incansable trabajo de opinar dibujando!

