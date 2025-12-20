Magola entrevista a Fabiane: “ser caricaturista y mujer es casi una misión política”

Foto: Fabiane

“Estaba de viaje con los lanzamientos del nuevo libro y solo esta semana he vuelto a mi rutina normal. Te envío la entrevista, espero que se entienda, ya que no hablo español. ¡Y felicidades por esos 30 años!“.

Bienvenida Fabiane, esperaba tus respuestas con ansias, ya que eres una autora con mucho garra. Vamos desde el principio, para que nuestros lectores te conozcan mejor:

Has cambiado de nombre artístico, antes eras Chiquiña, ¿el cambio ha sido radical o sigues siendo Chiquiña interiormente?

Radical. Fue una decisión muy consciente. Empecé a publicar a los 19 años, llena de inseguridades y sentimientos de inadecuación. Y fue todo un proceso darme cuenta de que esos miedos provenían del hecho de vivir en una sociedad que condena a las mujeres libres, que desean expresarse y crear con libertad. Adoptar el seudónimo «Chiquinha» fue una armadura que creé, una protección para separar quién era yo: Fabiane, hija de mis papás, estudiante universitaria, etc., de la chica que dibujaba «cosas indigestas y dibujos demasiado agresivos» para ser hechos por alguien de sexo femenino. Me dibujaba sin senos, lo más andrógina posible. Recuerdo que cuando empecé a publicar, pensaban que era un hombre disfrazado. Después de todo, ¿cómo podría una mujer dibujar ese tipo de cosas, sexuales, burlonas? Hoy entiendo todo eso como una violencia inmensa. Como dice la famosa frase de Simone de Beauvoir «No se nace mujer, se llega a serlo». Llegó un momento en que decidí asumir mi nombre, quien soy, sin esconderse. Entrar en la pelea.

De tus dibujos, ¿cuál es el que más trabajo te ha costado hacer?

El que adjunto, sobre un proyecto de ley que tenía como objetivo prohibir el derecho al aborto en casos de violencia. Inclusive, fue vetado por la publicación para la cual fue diseñada por considerarla «demasiado violenta». Como si la situación de las mujeres frente a la violencia, en términos institucionales y relacionales, no fuera aún más violenta que mis dibujos, que solo reflejan la realidad. Recordemos: el aborto es ilegal en Brasil y la extrema derecha siempre está intentando aprobar proyectos de ley para dificultarlo, incluso en casos de violación.

Traducción: enfermera: aquí tienes tu bebecito

Ella responde: ¡Yo tenía la esperanza que no tuviera la cara de mi violador!

¿Has sentido alguna vez que estás en un oficio de hombres? ¿Has sentido el Síndrome de la Impostora?

Nunca. No creo que sea una profesión de hombres por el hecho de que ellos hayan dominado el área, como muchas otras áreas creativas. Solo es, o se ha considerado, una profesión de hombres por una conjetura histórica, por la propia historia de la dominación patriarcal, donde ellos son libres de crear y criticar lo que quieran. Creo que ser caricaturista y mujer es casi una misión política. Un compromiso para poner en debate nuestros dolores, nuestros retos y nuestro punto de vista, que, dada la historia del mundo, contada en resumen por hombres, o vencedores, o poseedores del vil metal, o por la iglesia, no acoge ni eleva nuestras luchas. Al contrario, las oculta o las minimiza.

Como caricaturista internacional famosa y reconocida, ¿qué poder te gustaría tener, qué evento te gustaría organizar y seguramente por dinero o por falta de patrocinio no puedes hacerlo ahora?

¿Famosa y reconocida? ¿Yo? ¿Lo soy? No sé qué evento, pero tengo un proyecto de un libro precioso que me encanta en el cajón y, debido a los trabajos que pagan las facturas, no tengo tiempo para desarrollarlo. Un patrocinio para dedicarme a ese libro lo sería todo para mí.

¿Dónde te gustaría publicar o aparecer? En caso de ser televisión o cine, por ejemplo hacer de extra en una película o protagonizarla, ser presentadora de un programa, salir en la portada de X revista (tu foto o un dibujo tuyo)

Me gustaría ser la chica del anuncio, «la cara» de Lancome, pero solo si el contrato me garantizara acceso de por vida a los perfumes y demás productos para el cuidado de la piel de la marca. Jaja.

Eres una artista que habla sin tapujos de muchos temas ¿has pensado en abrir un Only Fans?

¿Le harían esa pregunta a un caricaturista hombre? Jaja. Ah, ¿ahora Only Fans no es solo para contenido sexual? No estoy al tanto. Pero, respondiendo a la pregunta: no. Mi pie es bastante bonito, pero creo que esa moda de Only Fans ya pasó, ¿me equivoco? Una vez, cuando vivía en Río de Janeiro, una amiga me comentó que había un sitio web en el que los japoneses compraban bragas usadas, y eso me hizo pensar. Jaja, pero me pareció demasiado asqueroso como para seguir adelante con la idea.

Estoy pensando en abrir, por fin, una tienda en línea con mis trabajos este año. Por fin, porque nunca me he dedicado a eso.

