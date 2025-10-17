Logo El Espectador
El Magazín Cultural
“Make America Great Again”: censurar libros en nombre de la moral estadounidense

La resistencia cultural no depende solo de los artistas, sino del lector que, al abrir un libro prohibido, desafía la norma.

Paula Andrea Baracaldo Barón
17 de octubre de 2025 - 11:59 p. m.
Los intentos de limitar la literatura escolar no solo restringen la lectura, sino que muestran cómo la nostalgia por un “Estados Unidos grande” alimenta políticas de exclusión y control ideológico.
Los intentos de limitar la literatura escolar no solo restringen la lectura, sino que muestran cómo la nostalgia por un “Estados Unidos grande” alimenta políticas de exclusión y control ideológico.
Foto: EFE - GRAEME SLOAN / POOL

Establecidos en 1790 para quemar los libros de influencia inglesa de las colonias. Primer bombero: Benjamin Franklin.

REGLAMENTO

  1. Responder de inmediato a la alarma
  2. Iniciar el fuego rápidamente
  3. Quemarlo todo
  4. Regresar inmediatamente al cuartel y redactar un informe
  5. Permanecer alerta ante otras posibles alarmas

(Fahrenheit 451, Ray Bradbury)

No es coincidencia ni un hecho al azar que Bradbury haya escrito en esta distopía que el primer bombero encargado de quemar libros desde 1970 fuera Benjamin Franklin. Franklin: el mismo que, en la vida real, fundó la primera biblioteca pública de Filadelfia, el primer cuerpo de bomberos de la ciudad y la Universidad de Pensilvania.

La manipulación histórica tiene su...

Paula Andrea Baracaldo Barón

Comunicadora social y periodista de último semestre de la Universidad Externado de Colombia.@conbdebaracaldopbaracaldo@elespectador.com
