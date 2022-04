Malcolm Deas fue reconocido con el Doctorado Honoris Causa en Ciencias sociales

“Recibir un honor de estos implica preguntarse si uno lo merece, uno tiene que hacer un ejercicio privado, pensando hasta dónde uno tiene méritos y me lleva a repasar la vida", dijo Deas al recibir el reconocimiento. Foto: Arc

“Se puede afirmar, sin ninguna duda, que Deas es el historiador extranjero que más ha influido en las últimas décadas en la historiografía colombiana. Su aporte académico ha sido refrescante, bien fundamentado, a veces irónico y en ocasiones irreverente. Su huella ha sido plasmada en sus múltiples ensayos, libros, conferencias y, por supuesto, en la gran cantidad de alumnos colombianos que ha tenido a lo largo de su vida, algunos de ellos presentes en esta ceremonia”, dijo el rector Adolfo Meisel durante la ceremonia transmitida por el canal de Youtube, Uninorte Colombia.

Le sugerimos leer: Conversatorios, libros y lluvia: Feria del Libro de Bogotá en vivo

Este reconocimiento es entregado a personalidades nacionales e internacionales que han dedicado su vida y obra al servicio de “los más nobles intereses”. Esta vez lo recibió Malcolm Deas durante una ceremonia que se llevó a cabo el 27 de abril en el Auditorio Marvel Moreno de la Universidad del Norte. La distinción fue entregada por Meisel y Guido Nule, miembro del Consejo Directivo.

Deas nació en 1941 en Charminster, condado de Dorset (Reino Unido).

Es considerado uno de los historiadores colombianistas de mayor prestigio en el ámbito nacional. Estudió Historia Moderna en la Universidad de Oxford, fue becario del Institute of Current and World Affairs de Nueva York, fellow del All Souls College al recibir el Prize Fellowship y director del Centro de Estudios Latinoamericanos de St Antony’s College.

Su carrera suma 50 años de docencia universitaria e investigación que enfocó en la historia de los siglos XIX y XX de Colombia, donde pasó dos años (1964 y 1965) y desde entonces se dedicó a visitar el país frecuentemente.

Podría interesarle escuchar el pódcast de literatura de El Espectador: El refugio de los tocados, por la literatura y la conversación | Pódcast

También escribió publicaciones sobre la historia del país en temas como el caciquismo, la historia de los impuestos, las guerras civiles, el café, la inseguridad y sus consecuencias económicas, la interacción de las políticas locales y nacionales, la interpretación de la violencia, entre muchos otros. Ha sido condecorado con la Cruz de la Orden de Boyacá y en 2008 se le concedió la nacionalidad colombiana. Igualmente ha sido distinguido con la Orden Andrés Bello de Venezuela y la Orden del Mérito de Ecuador, y forma parte de la Orden del Imperio Británico.

“Estoy profundamente agradecido con el rector y el Consejo Directivo de Uninorte por este honor tan grato que me han otorgado. Muy agradecido y feliz de ver a tantos amigos y personas que quiero mucho. Muy feliz de estar en Barranquilla, es una ciudad sumamente hospitalaria. Esta es mi primera visita a Uninorte y no tengo más que palabras de agradecimiento y de impresión sumamente positiva”, dijo Deas durante la ceremonia, en la que además compartió diferentes reflexiones sobre la historia del país y su trayectoria investigativa.