Malia Obama, hija de Barack Obama, estrena cortometraje en Festival Sundance

Malia Obama es graduada en Estudios Visuales y Ambientales de la Universidad de Harvard y se especializó en cine. Foto: Getty Images

Malia Obama, la hija mayor del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, hizo presencia en el Festival de Cine de Sundance, que celebra su edición 40. La joven, de 25 años, presentó por primera vez su trabajo como directora y guionista en un escenario de talla mundial.

En relación: Festival Sundance presenta listado de las mejores películas de todas sus ediciones.

Se trata de su cortometraje The Heart, el cual firmó con el nombre de Malia Ann, omitiendo su apellido. En una entrevista realizada por Instituto de Sundance, la ahora cineasta, señaló que esta producción es una “pequeña historia extraña, algo así como una fábula” en la que se narra la historia de un hombre que lamenta la pérdida de su madre, quien le dejó una “inusual” solicitud en el testamento.

Malia Ann, que se graduó en Estudios Visuales y Ambientales en la Universidad de Harvard, dijo que “el corto trata sobre objetos perdidos, gente solitaria, perdón y arrepentimiento, pero también creo que trabaja duro para descubrir dónde pueden existir la ternura y la cercanía en estas cosas”.

“Esperamos que disfrutes la película y que te haga sentir un poco menos solo, o al menos te recuerde que no debes de olvidarte de las personas que lo están”, agregó. Según el festival, The Heart se proyectará en el Programa de Cortometrajes 1 del Festival.

Le sugerimos: El documental ‘Frida’ deja a la propia Frida Kahlo “contar su propia historia” en Sundance.

Aunque esta es su ópera prima, Obama ya ha tenido experiencia en la creación de historias, pues participó en la escritura de guion del capítulo Girl, Bye de la serie Swarm de Amazon Prime, el cual fue destacado por la creadora de la producción, Janine Nabers. “Creo que Malia completó el círculo de cosas que buscábamos en un escritor para contar esta historia. Ella lo logró. Su episodio es genial”, dijo Nabers en una entrevista con The Hollywood Reporter.

De igual manera, la pasión e interés por el cine siempre han estado latentes en la familia Obama. Sus padres han sido precursores de distintos proyectos audiovisuales, luego de que bajo su compañía Higher Ground Productions firmaran un acuerdo con Netflix, que ha permitido la creación de producciones como Leave the World Behind y el documental Working: What We Do All Day.

Le puede interesar: “La ciudad de las fieras”: el retrato de algunas dificultades en la juventud.