“Malta” y el afán colombiano de abandonar el país

Estefanía Piñeres y Emmanuel Restrepo protagonizan "Malta". Foto: Perro de Monte Producciones

La rutina de una joven bogotana se contrasta con el sueño de irse a vivir a Malta, una isla del mar Mediterráneo conocida por sus playas y discotecas. Para los europeos, el archipiélago fue un lugar estratégico disputado a lo largo de la historia. Hoy es un estado más. Aunque para Mariana, la protagonista de la película colombiana “Malta”, el destino turístico era una escapatoria de su realidad.

“La historia de ‘Malta’ nació en parte por una serie de preguntas, reflexiones y emociones que me estaban llegando en un momento de la vida, hace ya como siete años. Cuestiones alrededor de la maternidad, yo en ese momento tenía a mis hijos pequeños. Ser mamá te lleva a tu infancia, al menos así fue mi experiencia”, explica Natalia Santa, directora y guionista de “Malta”.

“Comencé a hacerme preguntas sobre mi infancia, sobre quién era yo de niña, como hija, también sobre mi mamá y sobre mi rol en ese momento como mamá (…) La generación de cuando me gradué del colegio toda quería irse de Colombia. Había esta sensación de que te tenías que ir, que si te quedabas perdías”, agrega la cineasta. Santa cuenta que varios de sus amigos se fueron, incluso su hermano, a vivir a otro país. “La mayoría de ellos nunca regresaron”.

La historia de “Malta” parece repetirse entre las generaciones. Desde el final de la pandemia causada el covid-19 aumentaron los índices de salida de Colombia, allí los jóvenes ocupaban el primer lugar. El proyecto, adelantado al fenómeno actual, venía desarrollándose desde 2016, cuando la directora aún estaba terminando su primer largometraje, “La defensa del dragón”, que se estrenó al año siguiente en la Quincena de Realizadores de Cannes, convirtiendo a Santa en la primera colombiana en llegar a ese escenario.

Tras varios años de desarrollo, convocatorias de guion y producción, y búsquedas de cofinanciación con otros países, “Malta” inició su rodaje a principios de 2022. “Nosotros teníamos muy claro que queríamos trabajar con actrices y actores profesionales, porque la historia y los personajes son complejos, con muchas capas y emociones, que además transitan entre diferentes estados de ánimo. Para mí era necesario que los actores con los que yo trabajara pudieran manejar ese abanico emocional y transitar de una escena a otra, sobre todo Mariana, la protagonista”, explica la directora, que eligió a Estefanía Piñeres, actriz con experiencia en cine, televisión y teatro, para encarnar a la principal.

La intérprete, conocida por producciones como “Las Villamizar” (2022) y “Distrito Salvaje” (2019), tenía la experiencia y preparación para encarnar a Mariana. “Yo quería que la actriz tuviera la capacidad de manejar todo lo implicaba el personaje, que tuviera herramientas para salir de los lugares emocionales a los que llevaban algunas escenas”, cuenta la directora.

Al resto del elenco de la película se sumaron Patricia Tamayo, Diego Cremonesi, Ángela Rodríguez, Edwin Riveros y Emmanuel Restrepo, este último llegando casi por casualidad a su primer rol en un largometraje. El actor también conversó para este medio, y lo hizo un día después de haber ganado el premio India Catalina como Mejor actor protagónico, por su papel en la serie “La primera vez”.

“La película ya llevaba dos semanas en rodaje. Pasa un problema con el actor que interpretaba a Gabriel y que ya había hecho algunas escenas. Yo soy amigo de Estefanía y ella me llama una tarde. Yo sabía que estaban haciendo una película. Ella me dice ‘oye, es que está este personaje que quedó sin actor. Ahorita sale un casting. ¿Tú puedes venir?’”, recuerda el actor, que de un día para otro ya estaba en la realización de su primer largometraje.

“Todo fue muy repentino. El proyecto me llamó mucho la atención, pero también creo que yo tenía muchas ganas de hacer mi primera película en la vida. Yo dije ‘de una. Sí a todo’. A la semana de ese casting ya estábamos grabando la primera escena. Me tocó leer el guion en una noche, después teniendo conversaciones con Natalia cuando llegaba de grabar (…) Yo no recuerdo haber hecho ningún proceso más allá de escucharla y tratar de entender lo que ella quería, que era una idea ya demasiado establecida”, recuerda Restrepo.

El actor explica que tras el rodaje de “Malta” no ha dejado de trabajar. “La película vino con una suerte muy grande”. Poco después de las grabaciones del largometraje llegó la oportunidad de la serie de Netflix y Caracol “La primera vez”. Para Restrepo, estas dos producciones convergen en la capital de Bolívar, en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI) y los Premios India Catalina.

Para Santa la experiencia de estrenar su película en la ciudad es el primer paso de cierre de un trabajo de más de media década, la película aún no se estrena en salas de cine del país. “Ha sido un proceso muy largo y complicado, pero al final estar acá presentándola en Colombia es un logro enorme. Tuvimos el estreno internacional en Austin (Texas), pero la verdad es que el estreno emocional y sentimental es aquí, donde está nuestro corazón”.

Emmanuel Restrepo también participó en la serie de televisión “Rigo” y se prepara para el lanzamiento de la segunda temporada de “La primera vez”. Por su lado, Natalia Santa, también está a la expectativa del estreno de la serie “Cien años de soledad”, basada en la novela del nobel colombiano y de la cual es una de las guionistas principales.