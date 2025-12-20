Manizales inaugura el Museo de la Universidad de Caldas con fósiles, arte y hallazgos únicos

Foto: Alex Gomez

El fósil de un gliptodonte que vivió en lo que hoy es Manizales hace 12 millones de años, el esqueleto de un triceratops, una silla que perteneció a José Eustasio Rivera y 10 bocetos de David Manzur son algunas de las piezas que, desde este 19 de diciembre, podrán verse en el recién inaugurado Museo de la Universidad de Caldas.

Lo que nació en 1996 con tres pequeñas colecciones en el campus Palogrande de la universidad, es ahora un museo abierto al público en el corazón del eje cafetero. Se ubica en el Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona y conjuga artes, historia natural, antropología, etnografía, geología y paleontología.

Un museo para hablar de Manizales

La mayor parte de las piezas arqueológicas hacen parte de alrededor de 20 toneladas de hallazgos de la concesionaria Pacífico Tres, el proyecto vial que une a Manizales con La Pintada. De acuerdo con Santiago Pérez Buitrago, gerente general de la concesión, esa obra pública es la que más hallazgos arqueológicos ha hecho en Colombia, y es particularmente relevante para la región pues, según él, de unas 500 personas que trabajaron en las excavaciones, el 85 % son de la U de Caldas.

“Esto es un espacio para hablar sobre qué significa ser un pueblo anclado en una montaña que puede matarte y mirarla no con miedo, sino con respeto”, dijo Darío Arenas Villegas, vicerrector de Proyección Universitaria, en la ceremonia de apertura del Museo.

“Este es un museo que habla mucho sobre la identidad regional, los pueblos que vivimos sobre los volcanes y cerca del agua. Es una oportunidad para recordar la historia de cómo arrieros antioqueños vinieron a colonizar y formar los poblados, cómo antes estuvieron los pueblos indígenas a veces no reconocidos como parte de nuestra identidad, cómo antes hubo un volcán y cómo antes hubo especímenes de 12 millones de antigüedad”, agregó Arenas.

Un debate pendiente sobre museos

Por su parte, el viceministro de las artes y la economía cultural y creativa, Fabián Sánchez Molina, celebró la apertura de nuevos espacios no centralizados para el arte y la cultura. “Este es un museo vivo para el arte y la cultura, porque está al lado de una biblioteca concurrida y el espacio de ensayo de la Sinfónica de Caldas”. Molina destacó que este museo es fruto de la reinversión del programa Artes para la paz, lo cual calificó como “un buen destino de recursos públicos”.

Numerosas voces del sector han reclamado por la aún inexistente Ley de Museos, que regule de manera integral la gestión, financiación, catalogación, participación ciudadana y autonomía de estas instituciones. Ante esto, el funcionario respondió que la presencia de un nuevo miembro en la Red Nacional de Museos, aunque no resuelve la exigencia, sí fortalece las bases para que haya discusión y articulación, “fase inicial de una potencial normativa”.

El ingreso al Museo de la Universidad de Caldas es gratuito. De martes a viernes está abierto de 9 a.m. a 6 p.m., y de sábado a domingo de 10 a.m. a 4 p.m.

