Manolo Bellon: “Me resulta más grato hablar de música que hacerla”

Entrevista con Manolo Bellon, a propósito del homenaje a su obra que le realizó la Feria Internacional del Libro de Cali.

Andrés Osorio Guillott
05 de noviembre de 2025 - 12:00 p. m.
Manuel Bellon Benkendorf es presentador y locutor musical colombiano, nacido el 4 de marzo de 1949 en Bogotá.
Manuel Bellon Benkendorf es presentador y locutor musical colombiano, nacido el 4 de marzo de 1949 en Bogotá.
Foto: Laura Morales

Con Jean y camiseta polo de color verde, Manolo Bellon llegó al auditorio TQ, en la Feria Internacional del Libro de Cali, para la charla en homenaje a su obra. Paola Guevara, directora de la Feria, al finalizar el evento, le dijo que solamente él podía llenar el recinto un lunes festivo en la capital del Valle del Cauca.

Fue una conversación en la que en 45 minutos intentamos abordar desde varios ángulos esa perspectiva de su vida y de cómo con su trabajo ha forjado una obra que muchos admiramos y tenemos como referente en el periodismo...

@A_Osorio1612aosorio@elespectador.com
Noticias hoy

 

