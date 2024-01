“Para mí, el cine contemporáneo no tiene nada que hacer al lado del clásico”

Manuel Drezner comentó que se basó en su antigua columna “Preguntas y respuestas” para escribir su libro “Es bueno saberlo”. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

No le gustan las preguntas “estúpidas”. Así me lo hizo saber el día que fui a visitarlo. El señor Manuel Drezner me recibió en la sala de su casa un jueves, un día especialmente caluroso para Bogotá: poco a poco, la ciudad se enfrenta a consecuencias cada vez más evidentes del fenómeno de El niño.

Le recomendamos leer: La naturaleza será protagonista en la Filbo 2024 y Brasil su país invitado