Marco T. Robayo relata la historia de Paula Eguiluz en su nuevo libro: “Aleluya”

El nuevo libro de Marco Robayo está protagonizado por Paula de Eguiluz, quien fue juzgada tres veces por brujería, nada menos que por la Inquisición de Cartagena de Indias. “Cuando me encontré con esos acontecimientos alrededor de esta emblemática mujer, quedé muy impactado con lo que ella representó en su época. Para mí, Paula encarna de manera magistral la valentía de las mujeres en un mundo plagado de machismo e injusticia. Conocer cómo se reinventó a partir de esas acusaciones que, sin duda, fueron infundadas es demasiado fascinante”: expresó el autor, durante la presentación de su novela en la librería Remedios la bella, de Cartagena de Indias.

En entrevista para El Espectador Marco Robayo ahondó en su pasión por la historia de Cartagena de Indias y en cómo desarrolló el proceso de investigación para escribir Aleluya, entre muchos temas más.

¿Por qué tan interesado en seguir construyendo novelas que tengan en contexto acontecimientos históricos de Cartagena?

Además de que Cartagena de Indias es un lugar lleno de encanto, podría asegurar que posee el poder de transportarnos a otras épocas por su realismo mágico, no solo por sus balcones coloniales y republicanos, o por sus estrechas calles y casas antiguas que conservan intacta la arquitectura de siglos pasados, sino por su aire, saturado de historia, que nos invita a trasegar entre conquistadores, esclavos y galeones, en un fascinante entorno que pocas ciudades, a este lado del Atlántico, se pueden preciar de tener. Cada vez que visito Cartagena, mi espíritu se impregna de ese misterioso pasado, ofreciéndome la oportunidad de escuchar, dentro de la ciudad amurallada, y por supuesto también en sus alrededores, esas voces que a gritos piden ser rememoradas.

Esta novela también está dedicada a grandes mujeres de la historia en general. Pero sobre todo rinde homenaje a una mujer fascinante que alcanzó gran notoriedad en Cartagena en la época de la Inquisición, Paula de Eguiluz. Por qué se interesó en contar la historia de esta mujer y a dónde quiere ir al recrear todos estos impactantes acontecimientos?

En mis novelas siempre ha tenido relevancia, aunque nunca con la magnitud deseada, un tema que nos deja mal parados a los hombres, por cuenta del femicidio y la misoginia. No obstante, este vilipendio y abuso hacia la mujer, no tiene su origen en el siglo anterior, como muchos pretenden mostrarlo, ya que sus antecedentes son en realidad de vieja data. El Santo oficio de la Inquisición fue una de los organismos que se prestó para validar esos vejámenes, otorgándole el poder al hombre para iniciar una persecución desenfrenada, que ocultaba su real intención por el miedo que le generaba la innegable capacidad de la mujer, que terminó convirtiéndose en una cacería de brujas llevando a la hoguera a miles de ellas.

¿Cómo definiría la novela histórica actual en general?

La novela histórica actual cuenta con muchos recursos que no estuvieron al alcance de escritores e investigadores en el pasado. Ahora tenemos un sinnúmero de herramientas para indagar de una forma más fácil y acertada sobre el acontecer de los siglos anteriores, por eso se ha visto un incremento en la escritura de nuevas obras y en su demanda por parte de los lectores. Además, contar con escritores de alto nivel como Arturo Peréz Reverte, Santiago Posteguillo o Amelia Noguera, por citar solo algunos de ellos, le ha dado un nuevo aire al género, haciendo que este vuelva a tener un lugar de privilegio dentro de la narrativa.

¿Qué otra época de la historia de Colombia le atrae como para querer llevarla a la literatura?

Yo no diría que se trata de otra época de Colombia la que me atrae para mis siguientes libros. Hablaría de otros escenarios enmarcados en los siglos XVII y XVIII, y que tienen como protagonistas a Tunja, Popayán y Santa Fe. Por supuesto hay otras ciudades con un gran bagaje de historia, pero creo que me faltarían años de investigación y de escritura para ese cometido. Lo que sí puedo adelantarte a ese respecto, es que en la actualidad estoy en el desarrollo de un proyecto que tiene que ver con un suceso histórico de importancia que saltó de Tunja a Santa Fe y de allí a las calles de Nueva York. Espero concluir su escritura en los próximos meses y poder presentarla durante la próxima Feria del libro de Guadalajara.

¿Hay algún novelista colombiano del género histórico que admire?

Sí, claro, Enrique Santos Molano, considero que es un referente de este género. Con su pluma magistral nos ha llevado de la mano al pasado, con muchas de sus obras. Hay muchos otros, pero por lo pronto citaría a Santos como uno de los autores colombianos de novela histórica, con gran recorrido y de trascendental importancia.

¿Quién considera usted que es el personaje femenino más importante de la Historia de Cartagena de Indias?

Bueno, creo que desde diferentes aristas, la dominicana Paula de Eguiluz, la india Catalina y hasta doña Lorenzana de Acereto, estas tres mujeres son apenas unos pocos ejemplos de los muchos personajes femeninos que han dejado huella en la historia cartagenera, y estoy pecando al omitir los nombres de varias damas de la aristocracia del siglo pasado, que hicieron grandes aportes al desarrollo de la ciudad. Es arriesgado inclinarse por una sola de ellas, por cuanto cada una, se circunscribe a una época en particular en la que gozaron de total popularidad y prestigio.

¿Ha pensado en narrar la vida de la india Catalina?

Aún no la tengo en mi bitácora, pero de seguro aparecerá, tan pronto como le ponga el punto final al proyecto en el que trabajo en la actualidad. Es seguro que cualquier escritor encuentra, en este delicioso personaje, todo los ingredientes necesarios para una buena novela. Esperemos a ver, si la icónica India Catalina, luego de escudriñar en su pasado, me da la posibilidad de relatar su historia.

Usted es un empresario muy ocupado en Estados Unidos, ¿en qué momento del día se sienta a escribir?

A la madrugada, cuando se silencian los teléfonos y reina la quietud, encuentro el ambiente propicio para reunirme, en su mágico entorno, con los personajes de mis obras, y con ellos, narrar sus vivencias.

¿Toma usted la escritura como otro trabajo, es decir, se pone un horario fijo en la madrugada, un número de páginas que corregir por semana, etc.?

En cuanto a este tema, comparto el pensamiento de Mario Vargas Llosa, que radica en que el escritor debe tomar el oficio, no como un hobby, sino como un trabajo normal, al que debe dedicar muchas horas diarias.

¿De todos los libros que ha escrito, cuál es el que lo hace sentir más orgulloso?

Es difícil señalar solo uno ya que todos aportaron, a su manera, elementos valiosos para la escritura del siguiente. No obstante, siento inclinación por El gran genocidio y Piel de ébano, mis dos primeras novelas históricas, la segunda de ellas, ganadora del premio a mejor novela histórica de ficción en Los Ángeles, California en 2021. A la caza del galeón San José y Aleluya, son otros de mis libros que me llenan de satisfacción por todo el trabajo que infirieron, novelas que apenas pudieron ver la luz del día en la presente Feria Internacional del Libro, suscitando mucha expectativa por los temas que tratan.

