Margot Velásquez: “Lo único que salva al actor es la verdad, su verdad”

Desde su niñez, Velásquez soñó con que podría ser la próxima en construir la casa en el aire de la que hablaba Rafael Escalona: antes de ser actriz, quiso ser arquitecta. Foto: Festival Internacional de Cine de Cartagena

Para Margot Velásquez, este reconocimiento fue una sorpresa. Dijo que, con la edad, las personas se estabilizaban y los acontecimientos ya no producían tanta exaltación. “A mí se me había olvidado esta posibilidad”.

Para qué decir mentiras y jugar a una falsa modestia que no siento ni me representa, mencionó. “A las personas les gustan que las premien y yo no soy la excepción”, agregó, además de que aclaró que sentía merecerlo. Habló de su consciencia sobre lo que hizo durante su carrera, de sus sacrificios, de lo mucho que dejó de lado para cumplir con su anhelo: ser actriz. “Estoy muy agradecida y le entrego este premio a mi familia y a mis maestros, que fueron vitales en este proceso. También es una oportunidad para agradecerle a todas las personas que creyeron en mí”.