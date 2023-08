María Alejandra Neira: “Queremos dejar atrás lo que nos separa”

María Alejandra Neira, directora de la corporación, lidera esta iniciativa, que se hará el 10 de septiembre en Cajicá, pero que también tiene modalidad virtual. Foto: Corporación Matamoros

El evento nació como una alternativa de recaudación de fondos para miembros de las Fuerzas Armadas, pero hablemos de cómo les ha ido con este objetivo, cómo ha sido el comportamiento de las personas con respecto a la iniciativa y al llamado de donar para estas personas…

En los últimos 15 años, la Corporación Matamoros ha realizado la carrera por los héroes, la Carrera Matamoros, que tiene un doble objetivo: por un lado, la recaudación de fondos a través de una actividad deportiva, y por otro, se convirtió en una oportunidad para que cualquier colombiano, al ponerse la camiseta de la carrera, demuestre su apoyo por los hombres y mujeres de las fuerzas militares y de la Policía Nacional.

¿Cómo es la dinámica de una carrera deportiva virtual?

Surgió a raíz de la pandemia. Nos tuvimos que adaptar porque los gastos y programas sociales seguían, así que tomamos un modelo que se estaba haciendo internacionalmente. Es que es una carrera basada en la honestidad de las personas: nadie te va a controlar si corriste o no corriste, si fuiste rápido o no, si hiciste todos los kilómetros o no. Corre o caminas donde quieras: en el gimnasio, la ciclovía, etc. De hecho, tenemos grupos de caminantes en la sabana de Bogotá y otro de Subachoque que hacen los 10 kilómetros caminando, porque son personas mayores. Entonces, por ejemplo, la gente llega al gimnasio, corre y le toma una foto a la máquina donde aparecen los controles. Después subes esa evidencia a la plataforma de la carrera y con eso descargas tu certificado en donde constará que corriste 3K o 5K.

Además de participar en la carrera, ¿cómo llegan los fondos a la Corporación Matamoros a través de la iniciativa? ¿Cuál es el proceso para contribuir?

Todos los recursos de la Corporación Matamoros vienen de gestiones con el sector privado, con personas naturales o empresas. Tenemos otros eventos como esta carrera de atletismo o el gran fondo de ciclismo que hicimos en marzo de este año. También le ofrecemos a las empresas la oportunidad de apadrinar o patrocinar algún estudiante específico en becas de educación superior o hay empresas como la Motorola Solutions Foundation, de Estados Unidos, que nos apoya en programas específicos de educación básica y media para que nuestros heridos con discapacidad sigan activos. Otra manera es a través de la página nuestra, pues la gente puede donar o comprar bonos funerarios para cuando alguna persona fallezca. Así es básicamente como hacemos. También tenemos en los cajeros de Servibanca, por ejemplo, la opción de donar cuando se hace una transacción en algunos cajeros: la plataforma les pregunta si quieren donar a la Corporación Matamoros y hay unos montos establecidos desde 2 mil pesos.

Para la carrera de septiembre esperan una participación de 10 mil atletas, casi lo que se necesita para llenar un escenario como el Movistar Arena de Bogotá. ¿En las anteriores carreras cuál fue el número de participantes? ¿Esto ha ido en aumento o se mantiene?

Esto se ha mantenido, pero, por ejemplo, en la primera edición virtual tuvimos 12 mil personas. Fue impresionante. Por eso estamos ahora pensando en 10 mil personas, pero presencialmente tenemos capacidad para cuatro mil atletas. Ya estamos a punto de llenar ese cupo. Los otros son virtuales y es muy bonito porque se están organizando en Bahía Málaga, Buenaventura, Cartagena, Barranquilla y muchos otros lugares. También se nos ha ampliado la posibilidad de que personas que antes corrían en forma virtual lo hagan presencial: quienes estén en Cajicá, Sopó, Chía, Zipaquirá, Tocancipá, Gachancipá, etcétera, se pueden sumar sin problema.

Hablemos más de la Corporación Matamoros…

Es una entidad privada, sin ánimo de lucro, adscrita al grupo social y empresarial del Ministerio de Defensa. Todos los recursos de la Corporación Matamoros provienen del sector privado y de actividades de recaudación de fondos masivas o puntuales y específicas. Nuestros recursos están encaminados a programas sociales que desarrollamos nosotros mismos para los hombres y mujeres de las fuerzas militares y de la Policía Nacional heridos o con discapacidad. Apoyamos a sus familias y las familias de los fallecidos en ejercicio de su deber. Esto es independientemente de si están activos o pasan al retiro, porque hay personas con discapacidad que siguen activas. Queremos contribuir a que estas personas adapten su proyecto de vida, pero para eso se necesitan unas herramientas.

¿Cuáles serían esas herramientas?

Creemos que la principal es la educación. Para ser soldado o infante de marina no hay que ser bachiller. Muchos de nuestros hombres y mujeres que son soldados profesionales o infantes de marina no se han graduado del bachillerato ni de la primaria. Entonces, el primer programa que tenemos es de educación básica y media. Se llama Héroe Bachiller, que en máximo 18 meses de educación virtual o presencial, gradúa de bachillerato a sus soldados, policías y a sus familias. También tenemos becas de educación superior. Por ejemplo, todos los hijos de las personas que fueron liberadas en la operación Jaque, o los de personas que siguen secuestradas o fueron desaparecidas por las FARC, fueron becados por Fundación Santo Domingo, a través de la Corporación Matamoros.

Hablemos de la importancia de apoyar a los miembros de la fuerza pública. ¿Por qué una persona podría sentirse motivada a participar en la carrera o a donar algún recurso para estas personas?

Hay 420 mil víctimas que son miembros de la fuerza pública. ¿Quiénes son? Nuestros heridos con discapacidad o las familias de los fallecidos. Ellos hacen parte del gran grupo de víctimas y en este momento, en que estamos avanzando en un proceso de paz total, hay que incluirlos. El eslogan de este año es “Todos tenemos un camino por delante”. ¿Qué es lo que buscamos cuando corremos? Dejar atrás lo que nos separa, dejar atrás lo que nos pesa. Cuando uno se desgasta físicamente, siente alivio, siente que deja atrás los problemas, siente bienestar. Y eso es lo que buscamos con la campaña de este año: demostrar que todos tenemos un camino por delante y podemos avanzar hacia una mejor Colombia.