María Claudia Parias : “Las artes ayudan a cimentar caminos y sentidos de vida”

María Claudia Parias se posesionó en su cargo de directora del Idartes el 30 de enero. Foto: Federico Bottia

¿Cómo surgió la Bienal Internacional de Artes para la Infancia?

El Instituto Distrital de las Artes tiene una experiencia muy amplia e interesante en el tema de formación artística para la primera infancia y el resto de la vida. Son las estrategias de formación artística pública de Bogotá y han representado claramente el reto de entender cuál es la importancia de formar en artes a las personas y cuáles son las herramientas conceptuales y técnicas que deben aprender los artistas formadores para cualificar su trabajo y ponerlo en diálogo con los lenguajes más vanguardistas de las artes y las creaciones más contemporáneas que se hacen para los niños en todo el mundo. Esta bienal la realizamos para todas las infancias a partir de las experiencias de los programas del instituto en cuanto a pedagogía, metodologías de trabajo y reflexiones conceptuales sobre cómo entender la relación que hay entre los niños y las creaciones artísticas y su propio potencial creativo. Porque son dos cosas: una son las obras que están hechas para los niños en todos los lenguajes de las artes y otra es el niño como creador, el niño y la niña como creadores.

Ahondemos en esos conceptos del arte para los niños y el niño como creador...

Por un lado, la Bienal entiende que hay unas nuevas comprensiones sobre la misma definición de qué es ser niño en el mundo contemporáneo, en términos de qué significa para la sociedad reconocer que son sujetos de pleno derecho. Sobre este asunto ha habido avances muy interesantes en el discurso de la infancia, entendiendo que tienen los mismos derechos de los adultos y que están en camino a la adultez, pero tienen voz, pensamientos y emociones que debemos reconocer. Ese es el principio estructural de todas las intervenciones que el Idartes tiene para los niños. Aparte de eso, entonces, está el tema de desde dónde se trabaja en la sensibilización artística desde la forma, los colores, los volúmenes, los sonidos, las músicas y las danzas, esto pasa por reflexiones que tienen que ver con cómo el cuerpo y el cerebro de un niño incorporan esos elementos de lenguajes creativos y que los entiendan.

¿Cómo ha visto que el arte y la exposición temprana a las artes impacta a los grupos etarios de esta bienal?

Lo he visto en la vida cotidiana de Bogotá, y también lo sé por las investigaciones que hay sobre el tema, que el contacto temprano con los lenguajes del arte desarrolla el pensamiento creativo y el pensamiento crítico, que son fundamentales para tener una sociedad más influyente, más diversa y mucho más feliz.

Para usted, ¿cómo se vería una sociedad feliz?

Para mí, una sociedad feliz es una sociedad donde se respeta el ejercicio de los derechos culturales, donde la gente puede gastar el tiempo en lo que lo quiere gastar, en lo que realmente lo hace más humano, que claramente se conecta, entre otras cosas, con los lenguajes de las artes. El poder tener ese contacto con las artes y la experiencia artística es algo que enriquece al ser humano y al hacer esto, lo vuelve mucho más feliz.

Uno de los efectos de la pandemia fue la pérdida de interacciones sociales y se ha dicho que esto afectó especialmente a las infancias...

Idartes creó una estrategia global que se llamó Idartes en casa y se sumó a lo que el mundo entero hizo. Yo no estaba en ese momento, trabajaba como presidenta de la Fundación Nacional Batuta, y las entidades culturales en Colombia tratamos de llevar con medios digitales experiencias y contenidos artísticos valiosos que les dieron mucho soporte a los niños en su tránsito por ese momento tan difícil de aislamiento. Escuchar música, oír programas radiales y televisivos dedicados a la creación, al juego, a la diversión y llevarles contenidos de alto valor significó una apuesta de contención importante en Bogotá, Colombia y el mundo.

¿Cómo se involucran los padres o las familias en la formación creativa de los niños para que esta se perpetúe en el tiempo?

Lo que hemos comprobado es que las familias que están más vinculadas con los niños que están aprendiendo artes o lenguajes de las artes son familias que llevan a sus hijos a los programas Crea y Nidos, en el caso de Bogotá, y están atentos para entender qué es lo que pasa cuando ellos disfrutan de esos procesos de creación o sensibilización artística. En la inauguración de la bienal, en un foro de discusión, unos padres señalaron que ven cambios comportamentales en los hijos que han accedido a esta formación. Me parece que es un tema muy importante en el sentido de que esos niños tienen un sentido de futuro y una pasión por lo que están haciendo relacionada con esa visión. Las artes ayudan a cimentar caminos y sentidos de vida, y eso es lo que los papás más agradecen. Hay otro tema relacionado con las cualidades de la formación artística a nivel mental; por ejemplo, el desarrollo del pensamiento matemático, de habilidades de lectoescritura, temas que tienen que ver con una mayor capacidad de concentración, y se hacen evidentes en los procesos de formación.

¿Usted cómo se acercó a estos temas?

Soy periodista y comunicadora y en mi ejercicio siempre cubrí el tema cultural en los medios para los que trabajé. Después hice una especialización en Gerencia de Gestión Cultural y una maestría en la Universidad de Barcelona en Gerencia de las Artes. He estado toda mi vida profesional vinculada a proyectos relacionados con la formación artística y las artes. He leído mucho sobre esto y es un tema que me apasiona. Al estar 10 años en la Fundación Nacional Batuta, hicimos muchísimas investigaciones sobre la importancia de la formación artística, sus efectos, la correlación con las familias y los entornos inmediatos.