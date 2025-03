“La paz no es solo armonía; requiere seguridades integrales” 

María Cristina Cifuentes fue la única colombiana reconocida con el galardón Champions of Peace. Foto: Archivo Particular

¿Cómo fue recibir el premio Personas de Acción: Campeones de la Paz de Rotary International?

El premio fue dado principalmente por la implementación del marco analítico de progresos de la paz en territorios en conflicto y en países frágiles que diseñé durante mis estudios de maestría como becaria Pro Paz. Después de recibir esta beca de Rotary, utilicé tanto los estudios semestrales como mi práctica de maestría, que tiene el Instituto de Economía para la Paz, para ir integrando las variables y complementar mucho más el marco y darle una visión práctica. Cuando regresé a Colombia empecé a trabajar en el Ministerio de Ambiente. Mi misión principal era diseñar una metodología de paz para la NDC.

¿Qué es la NDC?

La NDC es la Contribución Nacionalmente Determinada, que es, en otras palabras, una hoja de ruta que tienen todos los países del mundo para cumplir el Acuerdo de París. Casi siempre están pensadas en acción climática, pero nunca en clave de paz. La razón por la que me pidieron trabajar en el Ministerio es para diseñar ese enclave de paz. Como no existía un precedente de ninguna otra NDC en la historia que tuviera una metodología como esta, me dieron la libertad de crearla, y mi propuesta fue utilizar la metodología que diseñé como becaria en los estudios de maestría. Por eso se dio el premio, porque es un hito histórico en mi país, todos los sectores que participan en la NDC van a implementar el enfoque de paz cuando se los entreguen al Ministerio de Ambiente.

¿Cómo ha integrado la paz dentro de esfuerzos medioambientales y de acción climática?

Ese fue el gran interrogante, ¿por dónde iniciar? Especialmente en un país donde hay conflicto armado histórico y vigente, donde tenemos un acuerdo de paz y una política actual de paz total. Mi propuesta fue tomar los componentes de los índices globales para tener un referente métrico internacional y llevar un entendimiento hacia la acción climática, no solamente de implementación de iniciativas ambientales en territorios en conflictos, sino que quería ir mucho más allá, agregando el concepto de paz positiva a este tipo de acciones, el cual genera desarrollo. Esto es clave, porque desarrollar estrategias de adaptación al cambio climático o de mitigación, como en temas de reforestación o soluciones basadas en la naturaleza en territorios donde hay brechas de pobreza, falta de oportunidades y de educación, es muy importante. El cómo hacerlo es orientado por la metodología con recomendaciones específicas. Estas permiten hacer una alineación entre las medidas y los criterios o cinco líneas estratégicas que se han determinado de paz.

¿Por qué se interesó en trabajar con temas de paz?

A lo largo de mi vida han pasado algunos sucesos significativos a nivel personal, en los que empecé a ver el conflicto y las carencias con otros ojos. Pensé en que, cuando fuese profesional, participaría desde algún enfoque, desde algún escenario, en que esto no les pasara a más niños ni a más adolescentes, que no tuvieran carencias o algún tipo de violencia. Considero que ese despertar lo tuve por temas muy personales, pero ha sido siempre un interés de ser agente de cambio, de querer aportar un granito de arena. Empecé a ser muy activa en la línea contra violencia sexual hacia niños en mi ciudad y estudié administración pública con el fin de ir enfocando todos esos esfuerzos hacia líneas programáticas o de planificación territorial que permitieran luego generar estrategias desde la administración pública para los cambios.

¿Qué significa la palabra “paz”?

Más allá de reducir violencias, es generar garantía de derechos, generar acciones con un enfoque diferencial, entender de manera empática las necesidades del otro desde su contexto y no plasmar acciones generalizadas para todos. Paz no solamente es armonía, no solamente es tranquilidad, no solamente se garantiza a través de la salud mental, sino también a través de otro tipo de seguridades integrales como seguridad alimentaria, comunitaria, todos los frentes posibles que puedan permitir que el ser humano tenga un florecimiento o desarrollo genuino.

¿Qué ha sido lo más desafiante de trabajar con estos temas?

Creo que es la impotencia de querer hacer demasiado, mucho más de lo que está al alcance, y sentir que faltan más manos para poder lograr impactos más grandes, que aunque es un desafío, también se ha convertido en una oportunidad para buscar espacios y escenarios para llegar a equipos de trabajo donde, a través de la articulación, pueda integrar acciones mucho más sistémicas y con más alcance en las comunidades. También está la variable tiempo, porque nos enfocamos en un área, pero a la vez están pasando muchos otros conflictos en el mundo, en los que igual quisiéramos poder aportar. Pero decidí hacer esto paso a paso, iniciar con estrategias piloto y generar un aporte que pueda ser utilizado como modelo para otros países que tienen dentro de sus compromisos climáticos la priorización de estrategias de desarrollo que les permitan construir paz.

¿Quién es un referente de vida o labor para usted?

Sí, a nivel personal, mi referente máximo es mi mamá, que ha sido siempre una persona sumamente servicial y entregada a apoyar a muchas personas y a dar todo de sí desinteresadamente. Justamente esa sensibilidad que tiene, ese don de servicio, fueron un principal motor y modelo a seguir a lo largo de mi vida, mi heroína.

¿Cuál es una meta que quisieras lograr en el futuro cercano?

Metas cercanas hay varias. Una es poder implementar el marco analítico en un sistema de modelación de negociaciones de conflictos internacionales, lo cual está iniciando justo ahora, es una oportunidad que también está tomando forma en este momento dentro de Rotary Internacional. Algunos miembros del Comité Estratégico contra Armas Nucleares de Rotary Action Group for Peace, donde un subcomité planea incluir mi marco analítico de disertación en la modelación de negociaciones de conflictos internacionales. Ellos crearon un sistema de modelación con inteligencia artificial y me pidieron apoyarlos para tres conflictos: Gaza, Myanmar y Ucrania. Vamos a empezar con Myanmar y la idea es integrar mis variables analíticas dentro de su modelo. También tengo la meta de poder desarrollar un marco de reducción de pobreza.