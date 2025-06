Pulp Fiction: una “revolución” del cine autoral, según María de Medeiros

La actriz y cantante portuguesa María de Medeiros habla durante la edición 40 del Festival Internacional de Cine este viernes, en Guadalajara (México). Foto: EFE - Francisco Guasco

La apuesta del cineasta Quentin Tarantino por crear una película “tan autoral” como Pulp Fiction que se convirtió en un éxito en taquilla, fue un acto “revolucionario”, dijo la actriz portuguesa, María de Medeiros, durante la edición 40 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (oeste de México).

“Quentin tuvo este ingenio de conseguir que una película altamente autoral como Pulp Fiction fuera un éxito mundial, pero eso fue bastante revolucionario y atrevido”, aseguró en una conferencia magistral.

¿Quién es María de Medeiros?

La actriz es una de las estrellas del festival, que este año tuvo como invitado de honor a Portugal y que concluyó con la entrega de los premios Mezcal al cine mexicano y Mayahuel a lo mejor de la cinematografía iberoamericana.

Tras una larga carrera en el cine luso y europeo, De Medeiros fue conocida en Hollywood por su papel de Fabienne, la novia de Butch, interpretado por Bruce Willis, en la película Pulp Fiction, dirigida por Tarantino.

La también directora, nacida en Lisboa pero criada en Viena, se nombró a sí misma como una “hija del cine autoral”, pues ha trabajado con directores de la talla de Philip Kaufman, Joaquim de Almeida o Mathieu Amalric, quien recientemente estrenó el filme “La trama fenicia”.

Como parte de la charla, fue proyectada la cinta con la que De Medeiros debutó como directora, “Capitanes de Abril”, filme que muestra la llamada “Guerra de los claveles”, el golpe de Estado realizado por un grupo de hombres contra Antonio Salazar, en Portugal, una de las dictaduras más largas en la historia.

De Medeiros afirmó que esta cinta sigue vigente en un mundo en el que parece no haber memoria histórica y que los sucesos del pasado se siguen repitiendo.

“En el mundo(...) hay un apagón de la memoria, y no existimos sin memoria. Entonces vemos resurgir cosas que parecían absolutamente imposibles, mientras tienes memoria de lo que pasó. Hay un apagón sistemático, ordenado y estratégico de la memoria”, aseguró.

Dijo, además, que la resistencia ante este mundo es posible, no solo desde la guerra y los movimientos revolucionarios, sino también desde el quehacer artístico.

“El arte es absolutamente libre y se desarrolla tanto en la apertura y la alegría como en los momentos de resistencia”, indicó la actriz de cintas como “Henry y June”.

De Medeiros recordó que desde niña vivió en un ambiente artístico incentivado por su padre, quien fue músico, y su madre, que era una periodista con ideas vanguardistas que se rodeó de amigos artistas, incluidos el director Joao Cesar Monteiro, con quien debutó en la cinta “Silvestre”.

“Fue un descubrimiento extraordinario el cine, me enamoré de la de la actuación porque me gustó mucho, pero también me enamoré inmediatamente del otro lado de la cámara, el componer el cuadro, todo lo que pasaba del otro lado descubrí que es el juguete más genial que hay”, indicó.

Acerca de Pulp Fiction

La película debutó el 21 de mayo de 1994 en el Festival de Cannes, donde ganó la Palma de Oro. Tiempo después, recibió el Globo de Oro al mejor guion y fue nominada a siete premios Óscar —entre ellos mejor película y mejor director—. Y, aunque únicamente obtuvo el galardón al mejor guion original, la cinta acumuló más de cuarenta premios internacionales y múltiples nominaciones.

