María Elvira Escallón: El arte de sentir un parentesco con otros seres vivos

La exhibición de María Elvira Escallón, “Encuentro con seres notables”, abrió el pasado 18 de mayo. / Manu Mojito

Me llama mucho la atención el nombre de la exhibición. ¿Cuáles son los seres notables? y ¿cómo se da ese encuentro con ellos a través de la exhibición?

Encuentros con esos seres notables es la experiencia que la exposición se propone brindarle al espectador, así que lo mejor es dejarles a las piezas mismas la posibilidad de hacerlo.

Hay una gran diversidad de materiales y técnicas, ¿cómo se relacionan entre sí?

Lo cierto es que los materiales no tienen que relacionar entre sí en una exposición, pero, de hecho, en este sí hay una conexión entre el material en que se han elaborado varias de las piezas. Algunas piezas muestran la capacidad de la materia de transformarse de una cosa en otra.

Hace tiempo que los artistas sencillamente eligen la técnica, el medio que les resulta más adecuado para abordar un asunto, entonces, en la en la exposición hay una instalación en donde la arena es un material central y también hay piezas elaboradas en arcilla, hay procesos que ponen de relieve su plasticidad y piezas en arcilla que todavía están frescas, mientras en otras ya está cocida, hay una serie de procesos de transformación de la tierra.

Quería que la galería no estuviese tan cerrada, abrirla para que recibiera desde el otro lado de la calle mensajes, señales, destapando una ventana que habitualmente está cubierta con drywall. Entonces, hay señales especiales que recibimos desde afuera de la galería y entran por la ventana. Hay piezas que vienen de muy lejos y han sido modeladas por el agua y las arenas del mar. La exposición es, entre otras, un conjunto de procedimientos para conectar afuera con lo de adentro y también de crear conexiones dentro del mismo espacio de la Galería: lo de abajo con lo de arriba, y esto no es tan metafísico como puede sonar en estas frases, si para ello es preciso perforar la placa de un piso, pues tengo la fortuna de que la Galería consigue el asesoramiento técnicamente con ingenieros para hacerlo y así lo hizo.

¿Cuál es el origen de “Encuentro con seres notables”?

Un teósofo y místico ruso llamado George Gurdieff nos muestra cómo fue su formación de juventud viajando por el Cáucaso, a partir de una serie de encuentros con sabios y maestros. Su libro se llamó Encuentros con hombres notables, un libro sobre la transmisión de conocimientos y experiencias místicas. Esta exposición retoma este título y se llama Encuentros con seres notables.

Hay una escultura que lleva este nombre, está hecha de ramas de un jazmín sabanero y un eucalipto y las otras piezas que exploran de diferentes maneras esta propuesta. Podría decir que la exposición quiere insistir, explorar y ojalá hacernos pensar o sentir un parentesco, el de nosotros los humanos con otros seres vivos, los árboles, las plantas, poniendo de relieve aspectos sensibles que evidencian grandes semejanzas entre seres vivos buscando restablecer ese parentesco.

¿De dónde salió el concepto de la obra “Precipitaciones”?

Cuando fui al Salón Nacional de Cali en 2008, fue en un espacio que era un colegio vacío. Se llamaba el colegio La Sagrada Familia. El ministerio no sé cómo se consiguió que nos prestaran ese espacio y a mí me dieron un lugar allí, pero yo de chiquita iba mucho al Valle del Cauca y ahí había una finca donde íbamos y por ahí pasaba el río Cauca. Entonces yo decía: no, pues yo quiero meter el río Cauca al colegio, pero no a través de un video para que a través del movimiento se sintiera esa condición de ese colegio que estaba como detenido. Entonces se me ocurrió abrirle un hueco al techo y por ahí dejar que cayera arena del río Cauca y eso hice. Me dieron un espacio en la entrada, que era una sala de espera cuando funcionaba el colegio. No sé cómo conseguí dos o tres muebles que eran parte de ese espacio y sobre eso cayó la precipitación de arena, que es distinta de esta porque no era tan alto el techo y no tenía tanto polvo. Eso para mí ha sido una imagen que me ha acompañado, ese procedimiento. Allá sí que fue tenaz sacar las aguas del río Cauca, porque eso chorreaba agua... entonces yo lo que quería era meter una línea de tiempo ahí también, conectar lo de arriba con lo de abajo, pero no es metafísica, es conectar el edificio entre sí. La idea surgió de la voluntad, de haber ido mucho al río Cauca de niña y querer meter el río a ese espacio que estaba tan lejos de él, de alguna manera que fuese sensible.

Hablemos de la exploración que hace en la exhibición de los mensajes que tiene para dar la naturaleza, como en la obra “En cada inhalación nos encontramos”.

Yo vivo en un lugar rodeado de bosque nativo y siempre he estado en contacto con la naturaleza. Cuando yo era chiquita mis papás se fueron a vivir a una finca que teníamos y para mí era parte de la vida todos los aconteceres de la naturaleza. He observado mucho los árboles a lo largo de mi vida y esta idea del mensaje salió de una vez, en un día lluvioso, que me acerqué a la ventana y había una lluvia de esa que tiene sol, y empecé a ver cómo todos los árboles emitiendo esas pequeñas señales de luz que eran como destellos y empecé a pensar: ¿si fueran mensajes qué nos dirían? Ahí empezó la idea de hacer algo relacionado. Lo difícil era saber cuál era el mensaje. Porque yo no quería que el árbol diera una amonestación, aunque podrían hacer muchas, ni un reclamo, ni una acusación, ni un regaño. Yo quería que fuera algo más con la naturaleza que es el árbol que es un ser que da todo, pero me costó trabajo encontrar la frase. Se me ocurrieron miles de reclamos, pero estoy contenta con esa frase: en cada inhalación nos encontramos, porque nos hace consientes de que ellos son los que fabrican el aire y nos encontramos con todos los seres vivos a través de la respiración.

Para “Encuentros con seres notables” hizo una investigación pictórica sobre los híbridos entre naturaleza y humanos en la historia del arte, ¿qué encontró?

No son muchos los híbridos entre el ser humano y el mundo vegetal, muchos más, y también muy importantes, se encuentran entre animales y humanos que de algún modo mágico producen poderes en los humanos. Pero otra cosa muy diferente son las plantas, humanos que se vuelven plantas, los estuve buscando en la historia del arte y en la historia de la cultura a ver qué podía encontrar y el resultado fueron esos cuatro ejemplos. Unos son los primeros seres humano-vegetales, por decirles de alguna forma, que encontré que son las mandrágoras, los primeros textos de esos son de un botánico que trabajó para los griegos y es el primero que hizo ilustraciones botánicas y pues toda la mitología del personaje de la mandrágora. Muchas veces las plan tas son puertas a otros mundos, a otros estados de conocimiento. Lo segundo que encontré fue el mito griego de Dafne y Apolo, en el que la ninfa, para defenderse del dios, se convierte en un árbol de laurel, en vez de correr se convierte en árbol. Ahí están las tres imágenes que representa esto, la escultura de Bernini, que es bellísima, y dos que son un poco más moralizantes. Es el mito pero intentando ensalzar la castidad de Dafne y enseñándola como un ejemplo. También está el Ent de El señor de los anillos y según estos libros los árboles tuvieron una era en la que reinaron y fueron creados para proteger a los hombres, como, de hecho, han cumplido.