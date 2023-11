María Elvira Tamayo: ‘Cada vez hay más apetito de invertir en Colombia’

María Elvira Tamayo, quien habla sobre cómo crear impacto positivo en Colombia a través de la inversión. Foto: Cortesía

¿Qué es el NAB Colombia?

El NAB Colombia es, por sus siglas en inglés, el National Advisory Board for Impact Investment, y básicamente es el capítulo Colombia de la organización internacional más importante que se dedica a impulsar la inversión de impacto alrededor del mundo, el Global Steering Group for Impact Investment, GSG.

¿Qué es la inversión de impacto? ¿Qué significa eso?

Es un tipo de inversión donde se tienen que dar tres elementos fundamentales: que exista una intencionalidad de generar un impacto social y o ambiental, que ese impacto se reporte y que exista un retorno. Es hacer el bien mientras a uno le va bien.

¿En qué consistió el primer encuentro de inversión de impacto en Colombia?

Con el encuentro se pretendieron lograr tres objetivos fundamentales: posicionar al NAB Colombia como el principal articulador del ecosistema de impacto en nuestro país, llamar la atención del gobierno nacional acerca de la importancia de tender puentes entre el sector público y el sector privado para lograr eventualmente incidir en política pública, es decir, tener una estrategia sombrilla de inversión de impacto (Colombia aún no tiene), para que de ahí se desprendan beneficios concretos. Y tercero, atraer a los rezagados.

¿A qué se refiere con “atraer a los rezagados”?

Las personas del ecosistema de impacto que ya están enamoradas de este tipo de inversión se pudieron actualizar acerca de los temas y las tendencias mundiales, pero también quisimos atraer a esos rezagados que habían venido a este lado del juego.

¿Cómo quiénes?

Corporativos, algunas fundaciones, fondos de pensión, aseguradores, alguna parte de la academia, gremios.

Usted dijo que la inversión de impacto era hacer el bien mientras a uno le va bien. En Colombia, ¿qué tipo de inversiones son las más atractivas para que eso ocurra?

La temática que hoy en día es más atractiva para que ocurra eso tiene que ver con la educación, la agricultura y la tecnología, pero cada vez se están abriendo más temáticas concretas. Cada vez hay más apetito de inversionistas de afuera y adentro, y cada vez se están estructurando más proyectos en diferentes regiones de Colombia.

¿Este Primer encuentro nacional de inversión de impacto solamente es para extranjeros?

No, de hecho, es para Colombia y son bienvenidos los extranjeros.

¿Aún tienen miedo los locales de invertir en Colombia?

Si bien lo que más ocurre en el momento es que los inversionistas interesados en invertir en impacto vienen de afuera, también existen los locales. Cada vez se está esperando que se mueva más esa aguja de los locales. Además, Colombia ha sido pionero en asuntos de impacto social.

¿Cuál es su carrera profesional?

Soy abogada, ejercí mucho tiempo el derecho. Lo dejé desde el punto de vista formal y muy purista, pero me gusta y me sirve para todo lo que hago.

¿Cómo lo ejerció y por qué lo dejó?

Se me fueron presentando oportunidades laborales en el camino que me parecieron muy atractivas y me fui moviendo en la línea de mi carrera profesional. Si miro hacia atrás, encuentro una coherencia muy bonita. Trabajé en firmas de abogados en Colombia y en Nueva Yorl. Regresé, estuve en el sector público, en la Superintendencia de sociedades y después en Confecámaras. Ahí empecé a apartarme. En ProColombia estuve los últimos siete años y ahora creo que calzó este desafío de gerenciar el NAB Colombia.

¿Cómo le sirve el derecho para lo que hace ahora?

Me crea una estructura mental de querer analizar todo de tal forma que no me querrían engañar de ninguna forma. Tengo una prevención que me sirve para evitar dobles pasos en muchos procesos. Me ha dado la sagacidad para detectar dónde hay un potencial o donde hay un riesgo.

Usted estudió y trabajó fuera del país. Ahora intenta seducir para que los empresarios inviertan, pero a usted ¿qué es lo que más le gusta de Colombia? En términos de inversión, pero también personales…

Su resiliencia y su gente. Creo que eso es lo más valioso que tiene Colombia, que ha demostrado a lo largo de su historia que ha podido salir adelante una y mil veces. Que es capaz de leer las coyunturas para reinventarse y ser creativa. Colombia es un país que visitan por negocios o por turismo. Cuando se van, las que te menciono son las características que más resaltan.

Y sobre aspectos más cotidianos…

Me encanta vivir en Bogotá, la oferta cultural que hay es amplísima. Me encanta su ubicación geográfica. Puedo volar cortico a diferentes lugares es muy fácil, recibe gente de todas partes de Colombia, así que hay una mezcla de culturas interesante en cada cosa que uno haga.

¿Las características que mencionó se convierten en razones para que un inversionista se atreva con Colombia?

Son características que sin duda atraen a los potenciales inversionistas de afuera, sobre todo cuando ven que además existe una estabilidad política desde hace muchísimos años, a diferencia, sobre todo, de otros países d la región actual. Además, se han dado cuenta de que las personas colombianas son serias. Valorna nuestra capacidad de trabajo, nuestro compromiso y creatividad.

¿A qué se refiere con estabilidad política?

Es que algo que se resalta en la región desde hace más de 40 años. Por más de que haya habido cambios y virajes en las tendencias políticas, las reglas de juego que interesan a los inversionistas no han cambiado.

Acabó de hablar de una característica de los empresarios colombianos y es la seriedad…

Tenemos fama de que queremos el atajo y no nos tomamos las cosas tan en serio o dejamos todo para última hora, pero a la hora de hacer negocios la gente cumple y trabaja duro, dice lo que es y valora el trabajo.

