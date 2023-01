“Las palabras, de alguna manera, se parecen a la piel”: María Gómez

María Gómez Lara tiene un doctorado en poesía latinoamericana de la Universidad de Harvard. Foto: Nuria Mendoza

“Palabras piel” reúne poemas de los libros “Contratono” y “El lugar de las palabras”, y de dos libros inéditos, “Cortar el árbol no era dejar semillas” y “El registro exacto de tu voz quebrada”. ¿Cuál fue el criterio para su selección?

La idea de esta antología es que fuera más o menos representativa de los distintos tonos, formas y preocupaciones que persigo en mi poesía. Quería que se pudiera sostener como libro independiente, no que pareciera una colcha de retazos, sino que quien lo leyera se encontrara con un conjunto coherente, que tuviera unos hilos conductores. Palabras piel, que también es el título de uno de los poemas de El lugar de las palabras, me ayudó a buscar un criterio para escoger los poemas de esta antología. Son poemas que tienen que ver con el cuerpo y con el lenguaje, y con la relación entre ambos, desde distintas perspectivas. En Contratono esa preocupación de cómo nombrar el mundo de alguna manera pasa a través del cuerpo, del duelo de un cuerpo desarraigado. En El lugar de las palabras es pensar las palabras como cuerpo y las palabras en el sentido del espacio físico que ocupa el lenguaje en el cerebro. Cortar el árbol no era dejar semillas es un libro que tiene que ver con la historia de mi abuelo paterno que era negro, con la raza y con otros tipos de pérdidas que también pasan a través de nuestros cuerpos. El registro exacto de tu voz quebrada son poemas sobre poetas y, de nuevo, mi relación con la poesía tiene mucho de piel.

Entiendo que “Palabras piel” viene de un poema de Rose Ausländer. ¿Recuerda cuándo conectó con este concepto?

Me acuerdo perfectamente. Estaba en un parque leyendo un libro de ella y me encontré con el verso “palabras número palabras tiempo palabras piel”, y ese concepto de palabras piel me pareció muy sugerente para lo que estaba haciendo en ese momento, que era escribir El lugar de las palabras. Inmediatamente empecé a escribir ese poema, que reúne bastante la poética de ese libro.

¿Qué fue lo que le resonó tanto?

Antes de escribir ese libro no me había dado cuenta tan claramente de que nos enseñan desde la infancia a hacer una oposición entre mente y cuerpo. En el caso de las mujeres es más complicado aún, porque nos dicen desde muy chiquitas que solo valemos por nuestro cuerpo y que este tiene que ser perfecto. Esta relación conflictiva me hizo crear una resistencia contra el cuerpo, de decir: “Soy mi mente, lo que leo, lo que pienso, no soy mi cuerpo”. Cuando me encontraron el tumor en el cerebro me di cuenta de que el lenguaje, que era lo que pensaba que era más abstracto y más trascendental, y más lejos de la materia física que somos, está en un lugar de la materia física que somos. Y entonces es tan frágil como el cuerpo que tenemos y se puede quebrar, se puede romper, se puede enfermar. Me tocó pensar que las palabras, de alguna manera, se parecen a la piel. Este libro lo que perseguía era reconciliarme con el cuerpo, que fue un efecto secundario de la obra y de la experiencia, y pensar cómo es este lenguaje diferente que reconozco que es parte de mi cuerpo y borrar esa dicotomía.