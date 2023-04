“Cuando uno nace y crece en una zona de conflicto, la paz es el bien más deseado”

María Isabel Hurtado, gestora, abogada y lectora. Foto: Cortesía

Desde hace varios años promueve la lectura como una forma de prevención de la violencia, ¿por qué?

Nací y crecí en el barrio Juan XXIII, en la Comuna Siete en Buenaventura, una zona que siempre ha sido de conflicto. Entonces la lectura me permitió poder apagar un poco el ruido de las balas, refugiarme y entrar a otros mundos que me ayudaban a transportarme a cosas diferentes a la violencia.

¿De dónde proviene ese interés suyo por la construcción de paz desde el territorio?

Cuando uno nace, crece y se reproduce en una zona de conflicto, la paz es el bien más deseado, ni siquiera vivir con dinero o tener poder. Creo que ese anhelo está presente en mí desde que existo en este plano terrenal. Por eso quiero brindar espacios en donde los niños logren hacer algo que no pude hacer cuando era pequeña: disfrutar de una lectura en paz que les permita blindarse del conflicto armado. No tuve la oportunidad de tener libros, porque eran muy costosos, pero sí copias, con ilustraciones a blanco y negro, que me ayudaron a acercarme a la lectura, a esa ventana mágica que me permitió mirar otras posibilidades y tener esperanza, porque aquí en Buenaventura lo que hay es una desesperanza por todos los problemas que hemos vivido en todo este tiempo.

¿Cree que algún día se logrará eso de vivir en paz?

Pues pienso que sí, todo es posible si las personas ponen voluntad. Me imagino una paz que no sea utópica, idealista, sino verdadera, donde la gente realmente se comprometa, desde el que está en el grupo al margen de la ley y el Gobierno Nacional, hasta las personas del común. Las personas que pertenecen a los grupos al margen de la ley deben dejar las armas y las extorsiones, para vincularse a la sociedad civil, trabajar y hacer algo provechoso por su vida y la sociedad, y el Gobierno tiene que garantizar sus condiciones. No hablo de subsidios, porque no creo en ellos; para mí es seguir alargando la pobreza. Me refiero a que la gente pueda trabajar y vivir de eso. Y nosotros también tenemos que hacer nuestra parte a través del perdón. Por eso se trata de un cúmulo de voluntades.

¿Por qué piensa que a través de los subsidios se alarga la pobreza?

Para mí es como decirle a la gente que no tiene capacidad para trabajar y por eso toca mantenerla. Las personas no buscan salir de eso y se centran en el dinero que les va a llegar mensualmente, y hacen de cuenta como si eso fuera una obligación del Gobierno; es cierto que nos tienen que dar unas garantías, pero también hay que laborar. Lo que debe hacer el Gobierno es garantizar que la gente tenga unos ingresos constantes y duraderos en el tiempo; un subsidio lo dan por dos o tres meses, pero luego cómo hacen las personas para vivir o comer. Es decir, lo que se debe hacer es brindar industrias, empresas y educación para que la gente pueda trabajar y obtener el recurso que necesita.

Es la fundadora de la Corporación Club de Lectura Mariposas de Amor, que tiene como misión “fomentar el amor por la lectura, la escritura, la oralidad y la cultura ancestral”. ¿Cómo se relaciona esta misión con la construcción de ciudadanos más críticos?

Un niño que lee y escribe tiene una perspectiva más amplia de la vida, porque puede interpretar un texto y una imagen, lo que le ayuda a ser más crítico, a tener su propia opinión. Para nosotros la oralidad y la cultura ancestral son muy importantes e influyen en lo referente con el pensamiento crítico, porque nosotros como comunidad y diáspora afrodescendiente tenemos unos valores, atributos y costumbres culturales que hemos adquirido en el tiempo y nos ayudaron a sobrevivir. En Colombia todavía está presente el racismo, por eso los niños deben aprender a sobrellevar eso, a poder salir adelante a pesar de ser negros, pobres y vivir en una zona de violencia.

¿Cómo lograr que los niños y jóvenes de Buenaventura entiendan que la violencia no es la única realidad posible?

En nuestro club de lectura tenemos algo llamado “referentes”, en donde les mostramos a los niños, por medio de videos, imágenes e historias, personas que han estado en las mismas situaciones que ellos: empobrecidas, afros y residen en esta zona, con el fin de que se den cuenta de que es posible superar esas adversidades y lograr educarse y servir a su familia y al país. No romantizamos la pobreza, porque eso no está bien, pero sí les decimos que a pesar de eso no deben quedarse allí, sino luchar e insistir, porque tarde o temprano van a presentarse oportunidades que puedan aprovechar, siempre y cuando se preparen para hacerlo.

¿Y por qué dice que el racismo no ha cesado?

Eso se ve desde Francia Márquez, cómo la gente busca cualquier cosa que no tiene que ver con su cargo para dirigir burlas, hacer memes y cuestionar su mandato. También, en los tiempos de los estallidos sociales las personas se dirigían a los negros como delincuentes. Entonces la gente todavía no ha superado esa época de racismo. Además, existen los microracismos, cosas que haces de forma inconsciente, pero que afectan a las personas. Por ejemplo, decir: “Para ser negra usted es muy bonita o inteligente”. En Colombia todavía hay que seguir trabajando para que podamos superar el racismo.

Para usted, ¿por qué no hemos logrado superarlo?

Porque a la gente no se le educa sobre el respeto a la diferencia, a la diversidad, a la otredad. Desde la casa comienzan los comentarios, actitudes y cuestionamiento hacia el otro, entonces los padres no ejemplarizan con sus acciones.

La participación comunitaria es uno de los principios rectores de Mariposas de Amor. ¿Por qué es importante generar una identidad colectiva?

Cuando se genera una identidad colectiva, todos nos cuidamos y ayudamos. Cada persona llevaba su silla cuando se creó el club de lectura en mi casa; asistían, en ese momento (2018), 50 niños con su familia. Entonces, la idea es generar una minga comunitaria, como el club de lectura, que permanezca en el tiempo. También creo que la identidad colectiva nos ha permitido sobrellevar la violencia y seguir con vida. Por eso la comunidad se debe reforzar y ejercitar para que podamos seguir resistiendo en el territorio.

