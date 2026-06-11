María Mercedes Sánchez, la artista colombiana que expondrá su obra en Francia

María Mercedes Sánchez ha exhibido en galerías e instituciones culturales de ciudades como Bogotá y Bucaramanga. Foto: Jaime Moreno

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La muestra Meditation Lumière reunirá a creadores de distintos países y la artista colombiana María Mercedes Sánchez participará en la exposición con su obra que explora la espiritualidad y la cultura popular.

La muestra tendrá lugar en Lisieux, a 200 km de París, en el Santuario de Santa Teresa del Niño Jesús y será organizada por la asociación ARTEC. “Se seleccionaron 28 artistas cuyas obras transmiten estética, estilo, formas, colores, significados y diálogos en armonía con este espacio en el corazón de Lisieux”, según informaron medios locales.

Sánchez presentará cuatro obras: “Llámame” , “La Inmaculada Concepción”, “La Virgen del supermercado” y “La Virgen lectora”.

“Me atrae la idea de que estas obras lleguen a un lugar donde durante siglos las personas buscaron respuestas, consuelo o silencio. Presentarlas allí no es solo exhibirlas en otro país, sino ponerlas a conversar con una historia y una sensibilidad distintas. Para mí, esa posibilidad de generar nuevas lecturas desde una mirada latinoamericana es lo más valioso de esta experiencia”, afirmó la artista.

La obra de Sánchez toma imágenes arraigadas en el imaginario latinoamericano, como la Virgen María, y las traslada a escenarios que funden el espectáculo, el consumo y la cultura popular. A través del collage, la luz artificial, el kitsch y la apropiación simbólica, construye altares contemporáneos donde lo sagrado convive con lo cotidiano.

La artista se formó inicialmente como comunicadora social y ha desarrollado una trayectoria interdisciplinaria entre Colombia y México, integrando estudios en artes plásticas, producción audiovisual, historia del arte, curaduría y gestión cultural.

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