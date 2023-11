María Paz Gaviria: “El arte contemporáneo es una expansión de mi ser”

María Paz Gaviria dio varios detalles que estarán presentes en la edición número 16 de la feria de arte contemporáneo. Foto: Cortesía - Cámara de Comercio de Bogotá

Artbo es uno de los eventos culturales más grandes y relevantes del año: 113 espacios, 300 artistas, 11 secciones... ¿Cómo logra organizar un evento de esta magnitud?

Han pasado muchas cosas. Como lo notas y lo dices, este año la tarea ha sido titánica, comenzando porque nos mudamos de edificio. Ahora estaremos en Ágora Bogotá. Y bueno, introducimos nuevas secciones, etc. Para responder: comenzamos con mucho tiempo y les prestamos mucha atención a los contenidos. Se trata de unir las voces de las artes plásticas del país y de trabajar coordinadamente y con un solo propósito. De otro modo, sería imposible. +

Además de la promoción y circulación del arte contemporáneo en Bogotá, ¿cuál es el alma y sentido de esta feria?

Como bien lo dices, el gran propósito es la promoción y circulación del arte, pero yo utilizaría otras palabras: nosotros trabajamos por la democratización. Por acercar el arte a las personas. Tengo la convicción de que las artes generan espacios de reflexión, memoria y convivencia que, en una sociedad como la nuestra, juegan un papel fundamental.

La sección Sitio buscará otras vías que trasciendan el formato tradicional de exhibición, ¿puede mencionar un ejemplo?

En la sección Sitio tendremos una gran instalación del colectivo Mapa Teatro, que recientemente expuso en el Banco de la República, y esta se activará a través de la performance a lo largo de la feria. Esto busca introducir nuevas dinámicas para que Artbo se sienta como una experiencia viva en el espacio.

¿Por qué quisieron explorar otros formatos de exhibición? Qué ocurre con el tradicional…

Para ampliar la mirada de la experiencia de las artes plásticas y visuales en nuestro país. Para ampliar nuestro impacto. Te decía que siento que el arte juega un papel fundamental en nuestra sociedad porque estimula sensaciones positivas y negativas. Probar otras formas amplía esa posibilidad.

¿Cómo percibe el consumo y la percepción del arte contemporáneo en Bogotá?

Me siento absolutamente maravillada con el crecimiento del consumo no solo del arte contemporáneo, sino del arte en general en Bogotá. Cuando uno ve un crecimiento en espacios expositivos como las galerías, sin duda podría hablar de un crecimiento en las audiencias. Tenemos grandes expectativas porque notamos un interés ciudadano creciente.

A usted la mencionan como una de las mujeres más poderosas del arte nacional. ¿Qué piensa de esa forma de nombrarla? ¿Se identifica?

Creo que he tenido la posibilidad de liderar un proyecto que no solo incluye Artbo, sino también a proyectos de circulación. Eso ha generado un impacto. Me siento como una persona que visibiliza y trabaja por coordinar la unión de voces y disonancias también. No usaría el término “poderosa”, pero tal vez se explica por lo que te cuento.

¿Cuál es su definición o percepción del arte contemporáneo?

Mi relación con el arte contemporáneo viene de la infancia. Desde muy pequeña hacía obra y he tenido la posibilidad de ver exposiciones, ir a talleres de artistas, etc. El arte contemporáneo es una expansión de mi ser, además de una especie de vocación de servicio o de misión en la cual creo firmemente por su impacto de transformar la sociedad.