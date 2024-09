Mariana Enríquez es la nueva ganadora del Premio Iberoamericano de Letras

Mariana Enríquez, ganadora del Premio Iberoamericano de Letras José Donoso 2024 Foto: EFE - Quique García

El anuncio fue realizado en el marco de la conmemoración de los cien años del nacimiento del escritor chileno José Donoso. Enríquez, conocida por obras como Nuestra parte de noche y Las cosas que perdimos en el fuego, se destacó entre los candidatos gracias a su originalidad y la profundidad de su trabajo literario.

El jurado del premio, compuesto por Macarena Areco (Universidad Católica de Chile), Henri Billard (Universidad de Poitiers, Francia), Ana Casas (Universidad de Alcalá, España), Adriana Pacheco (Universidad de Texas en Austin) y Victoria Torres (Universität zu Köln, Alemania), deliberó durante cinco días antes de llegar a su decisión final.

“Celebramos a la escritora argentina Mariana Enríquez, ganadora del Premio Iberoamericano de Letras José Donoso 2024 que otorga la Universidad de Talca en conjunto con el Banco Santander.”



¡Tras una semana de deliberación como parte del jurado del #PremioJoséDonoso, tengo el… pic.twitter.com/DcpaqWhJs7 — Hablemos, escritoras. (@HabEscritoras) September 6, 2024

Enríquez, quien actualmente se encuentra en Chile para la presentación de su obra No traigan flores, expresó su sorpresa por el galardón, destacando su admiración por otros ganadores del premio y su aprecio por las colegas escritoras Samanta Schweblin y Lina Meruane.

“Es un súper honor recibir este premio. Primero, porque no me lo esperaba en lo más mínimo. De hecho, yo no sé si es un problema o qué, pero ni siquiera sé cuándo se entregan premios, así que nunca me espero nada. Por eso siempre es una sorpresa y un asombro total”, dijo Enríquez en un diálogo con el medio Infobae.

¡Felicidades a Mariana Enríquez! Ganadora del premio José Donoso 2024 ✨ @EditorialUtalca pic.twitter.com/BE9k8Ku27J — Universidad de Talca (@UTalca) September 6, 2024

La escritora argentina inició su carrera literaria con Bajar es lo peor en 1995, y desde entonces ha establecido su presencia en la literatura contemporánea, especialmente en el género del terror. Su obra explora temas complejos a través de un estilo propio que ha desarrollado durante años.